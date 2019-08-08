2019-08-08T14:49:59+03:00
Политика

СБУ захватили военного из «Пятнашки»

Мужчина приехал оформлять паспорта
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Выезжать на территорию незалежной становится все опасней. ФОТО: focus.uaВыезжать на территорию незалежной становится все опасней. ФОТО: focus.ua
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Спецслужбы Украины продолжают охотиться на так называемых «сепаратистов». В среду пресс – служба СБУ радостно отрапортовала, что задержан автоматчик из батальона «Пятнашка». Он приехал к родственникам на подконтрольную территорию, чтобы оформить внутренний и заграничный паспорта. Парень родом из Краматорска, а в армии республики – с 2015 года.

- На него донесли соседи, - рассказал источник «КП» в правоохранительных органах. – Такая «бдительность» всячески поощряется в полиции и СБУ незалежной. Стукачей делают и из наркоманов, воришек. За доносы на их грехи закрывают глаза.

Сейчас задержанному парню из ДНР выдвинуто обвинение по статье о создании террористической организации, на него повесили еще и шпионаж – мол, собирал информацию о численности, дислокации и маршрутах передвижения украинских военных. Ему грозит срок от 8 до 15 лет тюрьмы.

- Я не перестаю удивляться беспечности наших жителей, - говорит источник. – Все это – не игрушки, мы для них враги. Недавно задержали соцработника – она к сыну в Днепропетровск приехала. На нее тоже шпионаж повесили. А вызволить человека стоит массу усилий! Даже попасть в список по обмену пленными удается не всем задержанным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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