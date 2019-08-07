2019-08-07T19:40:28+03:00
Общество

«Необыкновенный подарок!» Вдова художника подарила музею 170 картин своего мужа

В рамках проекта в Донецке планируется открыть выставку работ Григория Домненко
Елена ШИНКАРЕНКО
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В рамках проекта планируется открыть выставку работ Григория ДомненкоВ рамках проекта планируется открыть выставку работ Григория ДомненкоФото: Елена ШИНКАРЕНКО
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Более 170 работ донецкого художника Григория Домненко преподнесла в дар музею «Арт Донбасс» его вдова Ольга Антоновна. Таких масштабных подарков здесь еще не видели. Он тем более ценен, что получен накануне юбилея города.

- Нам, конечно, предстоит большая работа по атрибуции этих работ. Потому что на многих из них указан только год или только название. А теперь нам нужно установить, когда же и где была выполнена эта работа. Это, на самом деле, очень интересно, - говорит директор художественного музея «Арт Донбасс» Екатерина Калиниченко.

В этой коллекции представлены все техники, которыми владел художник. Это и графика, и живопись, и акварель. Их главная отличительная черта в том, что каждая работа наполнена любовью к своему краю, к природе, к людям, которые здесь живут

Вдова художника подарила музею 170 картин своего мужа Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Вдова художника подарила музею 170 картин своего мужаФото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Григория Домненко отличает от других художников необыкновенная связь с литературой, поскольку он был интеллектуалом, очень много читал, - говорит ведущий научный сотрудник художественного музея «Арт Донбасс» Инна Шеховцова.- И свидетельством этому - прекрасные портреты, которые выполнены в разнообразных техниках. Он покорил все техники, и покорил, наверно, всю цветовую палитру, о чем свидетельствует его пейзаж.

В коллекции полотен Григория Домненко есть серия, посвященная поэтам и композиторам, есть серия, посвященная Великой Отечественной войне.

- Здесь работы и 50-х и начала 2000-х годов. Не стало Григория Авраамовича в 2002 году. Есть даже последние зарисовки и эскизы к неоконченным работам. Все это теперь будет храниться в нашем музее, - говорит Екатерина Калиниченко.

С начала этого года в «Арт Донбассе» стартовал образовательно-выставочный проект «Знай наших. Художники Донбасса». В рамках проекта планируется открыть выставку работ Григория Домненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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