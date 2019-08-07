«Слуги народа» считают: Контрабанда в Донбассе – вовсе и не контрабанда, а граждан РФ нельзя выпускать из Украины

С 14 июня в Государственной пограничной службе Украины новый руководитель. Президент Владимир Зеленский назначил главой ГПСУ 44-летнего полковника Сергея Дейнеко. Между прочим, уроженца России. На свет Сергей появился в далеком 1975 году на Дальнем Востоке – в Биробиджане Еврейской автономной области. Одна из ступенек в украинской служебной биографии полковника – трехлетнее руководство Луганским погранотрядом, до августа 2014 года. В кровавом 2014-м за борьбу со сторонниками ЛНР Дейнеко был даже награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени. Поэтому Донбасс сразу оказался в «зоне особого внимания» главного пограничника незалежной.

Прежде всего, были взяты под личный контроль потоки контрабанды и поборы, которые контролируют в этом регионе пограничники. Не борются, а именно контролируют. То есть берут дань, или мзду – кому как нравится. А борьба – лишь ширма для непосвященных украинских и западных журналистов. Чтобы они превозносили нового «слугу народа» из команды Зеленского.

Глава ГПСУ Сергей Дейнеко взял под личный контроль «борьбу» с контрабандой в незалежной. Фото: dpsu.gov.ua

ТАМ НЕТ ГРАНИЦЫ – ЕСТЬ БЕСПРЕДЕЛ

- Хочу уточнить, что на линии разграничения в Донбассе нет контрабанды, потому что там нет государственной границы. Поэтому с точки зрения законодательства – не так легко привлечь к ответственности и конфисковать, – недавно поведал Дейнеко.

А вот свеженький отчет его подчиненных: 4 августа пограничники в КПВВ «Станица Луганская» помешали попытке перемещения товаров с нарушением установленных правил. Через пункт пропуска пытались провезти продукты питания на сумму 20 тысяч гривен (50 тысяч рублей). Днем ранее на такую же сумму пограничники выявили «нелегальные товары» у местных жителей в КПВВ «Гнутово», расположенного недалеко от Мариуполя. Также сообщается, что виновных привлекут к ответственности.

- Когда работники ГПСУ поймали контрабандиста, который нарушает закон, готовы немедленно просить суд назначить максимальное наказание, - подчеркнул свою непримиримость к контрабандистам полковник.

Часто же на поверку оказывается, что стражи границы нашли у бабушки из Донецка лишнюю палку колбасы. Или предприниматель пытался провезти через линию разграничения небольшую партию товара – потому как Киев ввел торговую блокаду для республик Донбасса.

Дейнеко с одной стороны признал, что товар этот с юридической точки зрения не есть контрабанда – ведь линия соприкосновения в Донбассе не является официальной границей. С другой – страдают от этого простые люди, которых за такие «нарушения» наказывают по полной.

Зато крупные партии товаров продолжают перетекать через линию соприкосновения беспрепятственно – под бдительным контролем пограничников.

Сохранилась при Дейнеко и почасовая плата, которая взимается с местных рыбаков в закрытых районах плавания от Бердянска до Мариуполя. Новый глава ГПСУ не брезгует и другими возможностями получить еще большие денег с подконтрольной акватории. Для промысла рыбы даже использует пограничные катера.

Петиция к президенту Украины с просьбой отменить запрет на прямое авиасообщение с Россией, наверное, останется без положительного решения. Фото: dpsu.gov.ua

ТЕАТР МАРИОНЕТОК ВАШИНГТОНСКОГО ОБКОМА

- С приходом к власти Владимира Зеленского мы видим продолжение нагнетания напряженности в Донбассе, торговые войны с Россией, ущемление гражданских прав не только жителей не подконтрольных Киеву территорий, но и соседней Российской Федерации, – сообщает ПИКinform.

Все это указывает на полную подконтрольность правящего режима американским кураторам, которые решают Украиной свои глобальные геополитические задачи. Зеленский – марионетка. Делает и говорит он только то, что ему будет сказано из Вашингтона.

Кстати, на днях сайте президента Украины появилась петиция с просьбой отменить запрет на прямое авиасообщение с Россией и полностью снять железнодорожную блокаду Крыма. Народный запрос народному, так сказать, президенту. Ведь Зеленский пришел к власти с обещанием быть «слугой народа».

Но что мы имеем на практике? Ничем необоснованные экспертные оценки провластных аналитиков о том, что если открыть небо Украины для гражданских самолетов из Российской Федерации, то можно полностью потерять суверенитет страны. Логики в подобных выводах – ноль. Как и в том, что железнодорожное сообщение с Крымом абсолютно не нужно гражданам Украины, которые прекрасно добираются на полуостров через множество пересадок, длительный пеший марафон через границу и многочасовые очереди на пограничных пунктах.

Кстати, если при Порошенко за год было не более 6 тысяч отказов гражданам России на пересечение украинской границы, то при Зеленском – более 7 тысяч за чуть более, чем полгода. Причины назывались разные: якобы незаконное посещение неподконтрольных Украине территорий, внесение в особые запрещающие списки СБУ или размещение в базе сайта «Миротворец».

ВОЗВОДЯТ «СТЕНУ ДЛЯ ВРАГОВ»

Как заявил руководитель Госпогранслужбы Украины, граница должна быть «неприступной стеной для врагов страны». Но вот что странно: врагами объявлены исключительно граждане соседней России, а террористы с Ближнего Востока, получив с помощью СБУ украинские документы, могут спокойно пересекать украинские границы в любых направлениях.

Но это не все «услуги» от пана нового президента. Из новеньких «опций» – теперь россиянам запрещается не только въезжать, но и выезжать за пределы Украины – по сути, возвращаться к себе домой.

Руководство Госпогранслужбы отдало распоряжение с 19 июля не пропускать через украино-российскую границу граждан Российской Федерации по общегражданским паспортам, которые въехали на Украину позже 1 марта 2015 года. Все они обязаны получить в посольских учреждениях специальные документы на возвращение в Россию.

Как говорится, Зеленский обещал, Зеленский выполнил. Просто некоторые наивные украинцы думали, что он присягает на верность народу Украины, не понимая, что служит только Вашингтонскому обкому, который управляет и его кукловодами.