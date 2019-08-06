2019-08-06T20:33:44+03:00
Политика

Что известно о новом командующем «ООС» в Донбассе Владимире Кравченко

Президент Украины Зеленский назначил нового руководителя войной против ДНР и ЛНР
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: znaj.uaФото: znaj.ua
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Гарант конституции незалежной Владимир Зеленский подписал указ о смене командующих операции в Донбассе «ООС» и сухопутных войск ВСУ. Об этом говорится на президентском сайте.

Генерал-лейтенант Александр Сырский был уволен с должности командующего «Операции объединенных сил», а на его место был назначен генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Сам же Сырский стал командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо генерал-полковника Попка, которого глава украинского государства уволил.

Открытой информации о новом командующем «ООС» практически нет. Известно, что ранее Кравченко был начальником оперативного командования «Север», которое расположено в Чернигове. Генеральское звание получил в декабре 2014 года указом Петра Порошенко.

- Войны не боится. С русскими свои счеты. Сын и племянник с самого начала на войне. Племянник погиб, - так описывает Кравченко украинский волонтер Роман Доник.

При этом волонтер говорит, что из-за назначения нового командующего «Операцией объединенных сил» война не прекратится, а наберет обороты.

- Если бы хотели запретить ведения огня, прислали бы Локоту.

Генерал-лейтенант Кравченко задекларировал зарплату в размере более 455 тысяч гривен. И имеет долг в банке 300 тысяч гривен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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