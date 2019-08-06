«Здесь у молодых волосы седые!» Горловчанка рассказала о перемирии в Донбассе

О перемирии здесь не говорят, тем более, о минских соглашениях. Раньше в Никитовском поселке были предприятия, где работали четыре шахты и комбинат по производству ртути. Хорошие зарплаты и дети , которые учились в Москве и Ленинграде.

- Мы жили, а теперь выживаем, - говорит жительница Никитовского района Елена. – Обстрелы буквально каждый день! Здесь у молодых волосы седые. От обстрелов просто отупели. Ну а можно шестой год нас мочить? Мы привыкаем к этим «бахам», как будто они часть нашей жизни. Но на самом деле же так нельзя! Ни в одно перемирие мы не верим. Хотела бы попросить у врачей успокоительное, да только никто не даст – нет рецепта. Но живем. Трудимся на огородах в перерывах между обстрелами.

Вечером 5 августа ВСУ открыли огонь по северной части города. Повреждения получила школа. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- Под огонь попала 30-я школа на Бессарабке. Стреляли из из крупнокалиберного пулемёта. Вылетели стекла, — сказал мэр.

Обстрел подтверждают и в Народной милиции. По их данным, огонь велся одновременно с восьми точек.

Это далеко не первый случай нарушения перемирия украинской стороной. При этом страдают именно мирные здания. На днях пострадали бассейн, больница и школа в Петровском районе.

- Украинские власти говорят о мирных инициативах и параллельно просят американских партнеров увеличить поставки тяжелого вооружения. Рассуждая о необходимости прекращения огня, Украина не перестает обстреливать школы и жилые дома,- сказал Глава ДНР Денис Пушилин. - Руководство Украины на деле к миру не стремится.