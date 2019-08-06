Украина расстреляла школу в Горловке

Украинские силовики вечером 5 августа открыли огонь по северной части Горловки. Повреждения получила школа. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- Под огонь попала 30-я школа на Бессарабке. Стреляли из из крупнокалиберного пулемёта. Вылетели стекла, — сказал мэр.

Обстрел подтверждают и в Народной милиции. По их данным, огонь велся одновременно с восьми точек.

- Шестой год войны! И это будет бесконечно, - сказала «КП» жительница Бессарабки Никитовского района Елена.

В этом районе находится ртутный комбинат и несколько шахт, некоторые из них пока закрыты.

Это далеко не первый случай нарушения перемирия украинской стороной. При этом страдают именно мирные здания. На днях пострадали бассейн, больница и школа в Петровском районе.

- Украинские власти говорят о мирных инициативах и параллельно просят американских партнеров увеличить поставки тяжелого вооружения. Рассуждая о необходимости прекращения огня, Украина не перестает обстреливать школы и жилые дома,- сказал Глава ДНР Денис Пушилин. - Руководство Украины на деле к миру не стремится.