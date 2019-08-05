«Невеста для меня оказалась счастливой!»: Донецкий хирург рассказал, как удалось победить в чемпионате по конному спорту

Почти сорок спортсменов из Донецка, Макеевки, Харцызска и Луганска два дня соревновались на открытом чемпионате ДНР по конному спорту. Они преодолевали двенадцать препятствий на специальном поле детско-юношеской школы олимпийского резерва в Макеевке. Дети перепрыгивали верхом на лошади барьеры до 90 сантиметров, юниоры – до 110 и взрослые – до 140. Самому юному участнику было 10 лет.

СПАС КОНЯ ОТ МЯСОКОМБИНАТА

В первый день соревнования по конкуру были командными, во второй – индивидуальными. Первое место занял 26-летний дончанин Тигран Бадалян на лошади по кличке Невеста. Кстати, он выступал на трех лошадях украинской верховой породы. В том числе на коне Абоненте и кобыле Эре, на которой занял третье место.

- Высокие результаты Абонент чаще показывает в выездке – олимпийской дисциплине, когда лошадь грациозно танцует, - рассказывает «Комсомолке» Тигран. – Этот конь здорово бежит рысью на месте и скачет галопом вокруг задних ног. А для лошади Эра прыгать – вообще героизм. После каждого выступления лечу ее ноги.

У Эры огромный потенциал, но Тиграну она досталась больной. Предыдущий владелец выжимал из нее по максимуму, толком не заботясь о ней. И в 2014 году эту генетически подобранную для конкура лошадь сдали на мясо.

- За ночь я нашел людей, которые, проявив силу воли и духа, выкупили ее, - вспоминает Тигран. – Сейчас Эра преимущественно гуляет и восстанавливается, периодически участвуя в основных соревнованиях.

На счету Тиграна больше ста выступлений на соревнованиях по конкуруФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Тигран победил на Невесте.

- Это сильная и честная лошадь, она помогает всаднику, - рассказывает Тигран. – Я дважды близко ее подвел к барьеру, но Невеста все равно сработала, чисто преодолев препятствие.

Тигран Бадалян ездит верхом с 15 лет. Тогда его родители привели покататься на лошади в только открывшийся конно-спортивный клуб «Ягуар».

- Один раз попробовал и затянуло! - улыбается Тигран.

Он родом из Армении. Семья Тиграна переехала в Донецк в 1996 году, когда там началась война.

Бадалян-младший окончил Донецкий медицинский университет и параллельно - Белоцерковский аграрный университет. Сейчас он работает хирургом в Институте неотложной и восстановительной хирургии (проводит операции на брюшной полости) и параллельно лечит лошадей.

МЕЧТАЕТ СТАТЬ МАСТЕРОМ СПОРТА

- Лошади – моя страсть, - говорит Тигран. – Стараюсь не пропускать ни одного соревнования. Два года назад стал абсолютным чемпионом в Луганской Народной Республике. Сейчас мечтаю стать мастером спорта.

В ДНР пока нет классификатора, регламентирующего за какое достижение полагается то или иное звание, согласно этому документу присваиваются и разряды. Спортсменам предстоит подтвердить свои достижения за пределами Республики, но многим это не по карману.

К примеру, вывезти лошадь на соревнования в Ростов-на-Дону стоит 1,5 тысяч долларов, в Москву – в два раза дороже. Большая часть денег уходит на транспортировку, придется заплатить и за место в конюшне.

ДВУКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА ПРИШЛА ПОБОЛЕТЬ В ГИПСЕ

Понаблюдать за соревнованиями собралось много любителей конного спорта. На трибуне была и двукратная чемпионка Донецкой Народной Республики по конкуру Ева Несина. У девушки правая нога была в гипсе.

- Ева, что произошло?

- На пешей прогулке ногу подвернула так, что сломала голеностоп.

- Досадно. Когда сможешь сесть на лошадь?

- Скоро должны снять гипс. Думаю, восстановлюсь быстро, и смогу принять участие в Кубке ДНР уже в конце августа.

3- Главная судья чемпионата ДНР по конному спорту Лариса Кунева сказала, что наши спортсмены способны на большееФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Победители и призеры Чемпионата и Кубка войдут в сборную Республики по конному спорту. К сожалению, в прошлом году из-за финансовых сложностей спортсмены ни разу не выезжали на международные соревнования. Как будет дальше – покажет время.

В первый день состязаний по конкуру победила команда девушек. Без штрафных очков за оптимальное время проехали по маршруту 22-летняя Анастасия Булкина и 18-летняя Анна Голиздра. А среди детей победила команда из трех участников. Сбили меньше всех препятствий 11-летняя Станислава Сикорская и 14-летние Стефания Пономаренко и Елизавета Михеенко.

Второй день соревнований для спортсменов оказался менее удачным. Барьеры были выше и многие их либо не преодолевали, либо проскакивали мимо… Одну из участниц конь скинул с себя прямо на барьер, но, счастью, помощь врачей дежурившей «скорой» не потребовалась.

Итак, первое место по набранным очкам у Тиграна Бадаляна, а второе – у победившей днем ранее в командном зачете Анастасии Булкиной. Среди юниоров Кира Волобуева одержала чистую победу (ноль штрафных очков).

- Соревнования проведены на высоком уровне с соблюдением международных правил, - сообщила корреспонденту «КП» главная судья чемпионата и первенства ДНР по конному спорту Лариса Кунева. – Хотелось бы, чтобы наши спортсмены показали лучшие результаты, но препятствия были высокими, а сам маршрут - сложный.

ГОСТЬЕ ИЗ ЛУГАНСКА ДОСТАЛСЯ УТЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ

Всегда в конце соревнований те, кому не улыбнулась удача, борются за утешительный приз. Так, без штрафных маршрут проехал единственный участник из соседней Республики - Ксения Кокошкина. Кстати, в прошлом году луганчанка победила на международных состязаниях по конному спорту в Москве. В Донецке она преодолевала барьеры на лошадях, предоставленных местным конно-спортивным клубом «Гран-при».

В ЛНР в честь матери Ксении – Юлии Ивановны каждый год проходит чемпионат по конному спорту. Тренер, мастер спорта СССР Юлия Кокошкина погибла в 2014 году, спасая лошадей на базе «Каролина» в Луганске во время артобстрела с украинской стороны.

В этом году чемпионат, посвященный ее памяти, пройдет в поселке Хрящеватое Краснодонского района 17-18 августа.

- В молодости мама выступала на соревнованиях, будучи беременною мной. И выиграла их - у меня дома стоит ее Кубок, - рассказала «Комсомолке» Ксения Кокошкина.

Второй день чемпионата ДНР по конкуру прошел на одном дыхании. Его победителей и призеров наградили медалями и грамотами.

ЧТО ТАКОЕ КОНКУР

Родиной конкура считается Франция. В 50-х годах девятнадцатого века на парижской выставке лошадей впервые были проведены соревнования по прыжкам через разнообразные препятствия, получившие название «конкур-иппик». Актуальность прыжковых состязаний для кавалеристов и возраставший интерес к ним среди любителей конного спорта быстро привели конкур в лоно международного спорта.

Как проходят? На маршруте протяженностью километр и более с поворотами двенадцать барьеров. Скоростные трассы нужно преодолеть максимально быстро. В некоторых маршрутах уже заложено время. Если всадник прошел трассу быстрее – хорошо. Не уложился - насчитают штрафные очки.

Никто из участников маршрут заранее не знает. Трассу открывают за два часа до начала соревнований. Каждый спортсмен должен пройти ее пешком и запомнить, где какое препятствие.