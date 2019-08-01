Военно-патриотический лагерь в Седово: донецкие юнармейцы 7 дней жили солдатскими буднями на берегу моря

Моя давняя знакомая, Лариса Павловна Горбунова, с которой мы в свое время организовали музей на базе общеобразовательной школы № 29 г. Донецка, позвонила и похвасталась, что с учениками едет в Седово на военно-патриотические сборы. Вот это да! Только недавно моя коллега рассказала, что донецкие мальчишки поехали на аналогичный слет в Россию. А что у нас? Ну, за мной дело не заржавеет. Беру своих детей, кидаем в багажник полотенца и налегке, планируя пару часов провести на море, мчим в гости.

Юнармейцы из 29 школы под руководством Ларисы Павловны спокойно не сидят. Вперед, на встречу приключениям!Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

ЗАПАХ СОСЕН И ШУМ ВОЛНЫ

Военно-полевой лагерь расположен на базе отдыха МВЛ «Парус». Это три огромные палатки. Две из них – расположения, третья – штаб. На территории установлены биотуалеты, душевые кабинки и умывальники. Для детей в платках установлены лампы дневного освещение и, вот так неожиданность, работает беспроводной интернет. Однако, с телефонами никто не сидит. По территории курсирует строгий руководитель. Знакомимся. Дмитрий - представитель военно-патриотического движения «Молодая Гвардия – Юнармия». Я любопытствую: и чем тут занимаются дети?

- А вы оставайтесь с ночёвкой, - приглашает Дима. – Сами всё увидите. Мы вас на ночлег в лучшем виде устроим, в индивидуальной палатке.

И вы знаете что? Я согласилась.

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» пришло в Донбасс весной этого годаФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

ЮНАРМЕЙЦЫ! ОБЩИЙ СБОР!

Лагерь одномоментно принимает 40 человек, каждая группа приехала со своим руководителем. Так же в палатке проживает медсестра, а сотрудники МВД патрулируют территорию. Но не просто ученики всех возрастов собрались здесь, а только члены пришкольных патриотических клубов. Знаете, как иногда бывает, ну не заставишь детей принять участие в таком клубе, не хотят, ленятся, а тут такое неожиданное поощрение и мотивация быть еще лучше. В первом заезде – две донецкие школы и патриотический клуб города Комсомольск. Всем выдали военную форму с шевронами. А почему?

- Это не школьный лагерь, - рассказывает Дмитрий. – Конечно, у ребят есть свободное время. Но наша задача - дать новые интересные знания в военном деле, закрепить навыки на практике. Посмотрите, даже девочки занимаются борьбой, кувыркаются на голой земле, на сосновых иголках. Не потому, что заставляем, а потому что сами хотят.

В военном лагере зеркал нет, но настоящая женщина никогда не растеряется: Вика причесывается глядя на свое изображение в смартфонеФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Действительно, стремление у детей видно сразу. Возле палаток стоит стол и на моих глазах они пару часов собирали и разбирали автомат.

Занятия окончены. Обед. Построение. Моих детей тоже поставили в строй. Равняйсь! Смирно! Вольно! И все бегут на море, почти до вечера.

Солнечный круг, небо вокруг… Жаль, что нельзя нарисовать мир на ДонбассеФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

РЕЖИМ ПИТАНИЯ НАРУШАТЬ НЕЛЬЗЯ

Кормят детей превосходно! С утра была сладкая манная каша с кусочком масла, хлеб, сыр и чай. На полдник ароматная булочка, сок и шоколадные конфеты. Вика, ученица 29 школы, единственная в своей группе девочка, в обед съедает половинку порции. Интересуюсь: не понравилось?

- Очень вкусно, кормят нас как на убой, – говорит Вика. Потом поднимает футболку, обреченно хлопает себя по плоскому, как блин, животу, горестно вздыхает. – Видите, какой живот уже вырос?

С помощью карты и компаса учат ориентироваться на местности. Такие знания не нужны в городе, но магнитная стрелка компаса завораживает так, что невозможно оторватьсяФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Мне смешно. Критично оглядев свою фигуру, решила, что мне хуже не станет и слопала тарелку густого горохового супа. К кашам и картошке подают мясные рулеты, котлеты и жареную рыбу. Все скребут ложками по мискам и вприпрыжку бегут за добавкой. Посуду моют сами.

Это рай!

Именно так в двух словах описали свой отдых ребята. Больше всего они в восторге от моря. Если бы видели вы, как бегут они купаться! Как плюхаются в волнах, как устраивают морские бои. Хвастаются, что умеют делать стойку на руках и изображать «поплавок». Здесь дети разных возрастов. Кто-то из многодетной семьи, кто-то из малообеспеченной, и лето они проводили исключительно в родном дворе. Так что действительно стоит сказать спасибо Министерству внутренних дел Донецкой Народной Республики. Теперь я точно знаю, что мои девчонки обязательно станут юнармейцами.

От счастья теряют головы!Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

ЧТО ТАКОЕ АЗИМУТ И ДРУГИЕ СЕКРЕТЫ

Я вот честно скажу, подзабыла. Помню, что компас - он со стрелками. И все. А тут ничего себе. Ориентирование на местности по компасу сдают на оценку. Научились вязать первый пожарный и другие узлы. Ездили на полигон – пострелять. Посетили музей Георгия Яковлевича Седова, кстати, бесплатно. Вообще, и проезд и проживание и питание полностью обеспечило МВД. В течении дня мы бегали, играли, отрабатывали приемы самообороны, на берегу собирали мусор – молодые тимуровцы растут. Ну а вечером? Дискотека. Я ожидала, что после такого насыщенного активного дня, все попадают на свои кровати. Ан, нет. Молодежь еще два часа дрыгала ногами. И я дрыгала. А потом пошла в свою зеленую платку. И спала крепко, как никогда. И думала, как здорово, когда взрослые так заботятся о детях. Ведь так и должно быть.