Сын экс-министра транспорта ДНР, донецкий рэпер Егор «Борзини» Андриенко, найден мёртвым

Сын бывшего министра транспорта убит ночью 29 июля 2019 года. Тело Егора было обнаружено в Калининском районе Донецка неподалеку от того места, где он проживал с женой Ксенией и маленькой дочерью.

О том, что Егора не стало сообщили в его официальной группе «Вконтакте» 30 июля.

- С большой горечью сообщаем, что не стало Егора Андриенко «Борзини». Егор жил по-совести и по-чести, давайте хранить светлую память о нем. Все подробности будут позже, здесь же, — говорится в сообщении.

Егор должен был встретиться со знакомым, который жил в соседнем доме. Преступление было совершено около 23 часов.

- Как мне сказали, произошло это в 11 вечера. Егор вышел из дому в 10 (22:00). Егор перед уходом сказал, чтобы я не ложилась спать и ждала его, что он будет через 20 минут. Полиция ко мне в 2 ночи пришла и сообщила, — рассказала Ксения.

- Егор был найден с огнестрельным ранением в голову. Как сообщила Ксения, подозреваемый был задержан правоохранительными органами ДНР в ту же ночь, когда произошло преступление, - пишет Донецкий журналист Денис Григорюк.

Прощание с Егором Андриенко прошло 31 июля в Церкви Агапита Печерского.