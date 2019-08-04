«Никто не смог его достать. Особо никто и не пытался» В соцсетях обсуждают спасение бездомного котенка

Бездомный котенок чудом выжил в Пролетарском районе Донецка. Бедняга забрался на самую макушку дерева высотой с пятиэтажный дом, а спуститься не смог – уж сильно испугался высоты. Проходящая мимо дончанка – вызвала на место спасателей.

- Никто не смог его достать. Особо никто и не пытался! Я решила попробовать набрать 101 и мой вызов приняли. Через 25 минут ребята сняли котенка, молодцы какие! Спасибо вам огромное. Поэтому, если такая ситуация случается, смело звоните 101 – совершенно бесплатно и с улыбкой помогут! – написала дончанка Анна Александрова в донецкой группе в социальной сети.

Конечно, нашлись и те, кто стал обвинять спасателей, мол, лучше бы пожары тушили и людей спасали, а не котят. Но для таких – нашлись объяснения.

- Если бы был пожар или необходимость спасать людей - они были бы там. А так нужно спасибо сказать за их старания! – написал в комментариях еще один житель столицы.