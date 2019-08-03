Донецкая «муздрама» займет историческое помещение «Театра братьев Тудоровских»

Культурная жизнь в Республике бьет ключом - не все желающие могут попасть на спектакли. Нужно было найти еще одну площадку, где можно будет показывать представления. Отличной находкой стало здание, которое располагается в районе «старой Юзовки» на улице Кобозева. Правда сейчас помещение занимает промышленно-экономический колледж. Учебному заведению уже поступило предложение переехать в другое место Донецка или в Макеевку.

Сотрудники колледжа забили тревогу. Жалобы дошли и до Главы Республики. Денис Пушилин поинтересовался о сути проблемы у министра образования и науки. Михаил Кушаков объяснил, что учебное заведение располагается в историческом здании, где раньше был культурный центр и на этом месте планируется воссоздание «малого театра».

- То есть вернуться к историческим реалиям. Тем более, это здание не отвечает требованиям, которые предъявляются к современным учебным заведениям, - отметил Кушаков. - Сейчас мы прорабатываем вопрос места переезда с руководством и преподавательским составом колледжа. Также планируем пообщаться с родителями обучающихся и предложить им выбрать вариант переезда. Оба места, которые подобраны министерством, имеют лучшие условия для обучения.

Точной даты постройки сооружения, вокруг которого сегодня не стихают споры, не сохранилось – старая Юзовка изрешечена историческими дырами. Предположительно оно появилось в 1901-1910 годах. Известно, что владельцами были братья Тудоровские, купцы еврейского происхождения, которые занимались обувным и кожевенным бизнесом – один из их магазинов находился напротив аптеки Лаче.

Сперва здесь был «Театр Тудоровских». Сюда приезжали многие гастролеры, местные театральные труппы ставили спектакли. В холе устраивались балы и другие музыкальные и веселые мероприятия для жителей и чинов Юзовки.

По словам краеведов, после революции здание стали называть «Клубом Тудоровских». Культурная жизнь прекратилась после заселения советских учреждений. Три комнаты занял Сталинский исторический музей, однако экспозиция пробыла здесь недолго, года три.

В 20-х годах объект был преобразован в Дом культуры Энгельса, библиотека которого стала ключевой для организации библиотеки имени Крупской.

Во время оккупации солдаты вермахта использовали театр для развлечений – они создали «театр Варьете» - первая премьера прошла в январе 1942 года. Они вынудили русских актеров ставить спектакли на немецком языке. И показывать только те сцены, которые нравятся зрителям – то есть вырезать скучные эпизоды.

Фашисты называли это место - «Пестрая сцена». На представления ходили офицеры, которые были ниже рангом. Высокие чины посещали оперный театр.

После освобождения города от нацистов – артисты варьете попали под пристальное внимание советских спецслужб, а строение вновь было передано под государственные нужды. В 70-х годах сюда заселился экономико-технологический техникум, затем - промышленно-экономический колледж.

Сегодня в этом здании сохранилось множество архитектурных и интерьерных объектов. Например, посреди комнаты, где располагается библиотека, врезана колонна с орнаментом присущем тому времени. Тогда здесь был парадный холл.

Посетители попадали сюда через центральный вход с пересечения Садового проспекта и улицы Кобозева. Правда на том месте двери уже нет. Здесь же можно встретить множество старых арочных окон и зеркал.

На втором этаже сохранился зрительный зал с балконом. Посмотреть спектакль могли около сотни человек.

Само здание выполнено в стиле модерн. Крышу украшала башенка, на этажах были балконы, куда во время антракта подышать свежим воздухом выходила юзовская знать.