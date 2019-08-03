"Удивительно, как эту песню не запретили!" Дончан тронула новая песня Розенбаума о детях Донбасса

С началом войны в Донбассе у каждого из нас появилось свое «кладбище» звезд. Это те, кто так или иначе выразил свою позицию по отношению к нам, дончанам. Слышать под саундтрек артиллерии высказывания бывших кумиров о Донбассе, их слова одобрения Украине, удовольствие то еще.

Макаревич, Гребенщиков, Вакарчук, Ротару… Список этот можно продолжать очень долго. Кто-то высказался в духе «моя хата с краю» и «мы все за мир во всем мире», типа Кинчева, боясь хоть как-то проявить свою позицию, а то плакали гастроли и отдых в Европе. Патлатые рокеры, оголтелые правдорубы, брутальные бунтари как-то сдулись в свете Донбасса.

И вот Розенбаум стоял в этом списке отдельно. Отношение у меня к его творчеству особое, к тому же мы коллеги по первому образованию.

И вот в конце июня в Большом концертном зале "Октябрьский" в Питере Александр Розенбаум презентовал песню, которую посвятил детям Донбасса.

Песню абсолютно пацифистскую, не принимающую ни одну сторону, которой выгодна война. Сильнее для меня, пожалуй, только песня Юлии Чичериной «Меня убил красивый большой самолет». Такое же попадание в болевую точку, правда в ее абсолюте.

- Я редко пишу песни на слова других авторов, но мне прислали стихи Олега Русских из Казахстана и я не смог спать всю ночь, до того они меня потрясли, - рассказал Александр Яковлевич. – Я созвонился с Олегом, это простой человек и его мысли полностью совпали с моим четверостишьем: «Христианин ты или иудей, Коран ли держишь в помыслах своих, молясь о счастье собственных детей, подумай хоть немного о чужих».

Рассказ в песне идет от имени маленького мальчика, выскочившего из дома со стрекозой и в тот же миг настигнутого снарядом. Врачи не смогли его спасти.

- Не смогла слушать без слез. Очень сильное исполнение, такие слова мог донести только Розенбаум, - говорит дончанка Людмила. – Я рада, что в России еще слышат и понимают нашу боль, иногда кажется все устали от темы Донбасса и рады бы о нас забыть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/723820" frameborder="0"></iframe> Александр Розенбаум посвятил песню детям Донбасса.! другой источник

- Удивительно, как эту песню не запретили в интернете, - удивляется еще одна дончанка Елена. – Ведь пропагандисты из украинских СМИ втирают, что тут живут террористы, которых и убить не грех. Спасибо Александру Яковлевичу. Но боюсь, второй раз слушать эту песню не смогу, для нас это не просто песня, а наша жизнь. Слишком больно, а в памяти Аллея ангелов, скольких деток невинных война уничтожила.

Хочется верить, что голос барда услышат во всем мире и поймут боль Добасса. Во всяком случае после премьеры песни люди в зале встали.

Я увидел во дворе стрекозу,

Дверь открыл и побежал босиком,

Громыхнуло что-то словно в грозу,

Полетело всё вокруг кувырком.

Пеплом падала моя стрекоза,

Оседал наш дом горой кирпича,

Мамы не было а папа в слезах

Что-то страшное в небо кричал.

Зло плясали надо мной облака,

Мир горел, его никто не тушил,

Кто-то в хаки меня нёс на руках,

Кто-то в белом меня резал и шил.

Я как мог старался сдерживал плач,

Но когда, вдруг в наступившей тиши,

Неожиданно заплакала врач

Понял, что уже не стану большим.

Умирает моё лето во мне,

Мне так страшно, что я криком кричу,

Но кто в этом виноват а кто нет

Я не знаю... да и знать не хочу...

Мне терпеть уже осталось немного,

И когда на небе я окажусь,

Я, на всех на вас, пожалуюсь Богу!

Я там всё ему про вас расскажу...

(Автор слов - Олег Русских)