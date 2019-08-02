2019-08-02T19:47:50+03:00
Политика

Украинский журналист: Нас заставили снимать репортажи, как армия ДНР нарушает перемирие, но эти двое точно не ваших рук дело

Травмы артиллеристов 57-й бригады преподнесли, как ранения от обстрелов защитников Донбасса
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
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Полученные артиллеристами травмы были преподнесены командованием бригады, как ранения от огня защитников ДНР. Фото: Пресс-служба штаба ООСПолученные артиллеристами травмы были преподнесены командованием бригады, как ранения от огня защитников ДНР. Фото: Пресс-служба штаба ООС
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Украинский журналист, аккредитованный при штабе операции объединенных сил (ООС), не раз привлекался к съемкам пропагандистских материалов для последующего обвинения подразделений Народной милиции ДНР. На днях он позвонил на «горячую линию» правоохранительных органов ДНР и рассказал, как рождаются эти фейки. По понятным причинам данные информатора не разглашаются.

- Двое артиллеристов из состава артгруппы 57-й мотопехотной бригады получили травмы, когда 1 июля вели огонь из самоходки (самоходная артиллерийская установка. – Авт.) из района села Тоненькое (в 14 километрах от Донецка). Травмы получены из-за неосторожности при обращении с САУ, а не в результате огня ДНР. Нас заставили снимать репортажи о том, как донецкие подразделения нарушают перемирие, но эти двое точно не ваших рук дело. Да к тому же они стреляли из артиллерии, которая запрещена Минскими соглашениями, — сообщил журналист.

Кстати, в ДНР выяснили, что двое получивших травмы бойцов являются военнослужащими 2-й батареи самоходного артиллерийского дивизиона.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Зачем тело украинского солдата привезли из Грузии в Мариуполь

Командование ВСУ планирует представить погибшего на учениях НАТО в Грузии военнослужащего жертвой обстрела со стороны ДНР.

- По информации от украинских волонтеров, в штаб 36-й бригады морской пехоты в Мариуполь доставлено тело солдата, погибшего в ходе участия в многонациональном учении НАТО «Эджайл спирит-2019, – сегодня рассказал заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин. - Поставлена задача – представить погибшего бойца, как жертву обстрела со стороны ДНР для последующего обвинения сил Республики в нарушении действующего перемирия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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