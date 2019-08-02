Петиция властям: Жители Мариуполя потребовали закрыть центр поддержки ЛГБТ

Две недели назад в Мариуполе Донецкой области появился центр поддержки ЛГБТ-сообщества «Еквалити ист». Открыт он был по гранту, на деньги западных спонсоров. Кстати, подобные учреждения для представителей нетрадиционной сексуальной ориентации завелись также в Днепропетровске и Одессе.

В заведении можно бесплатно провериться на ВИЧ, поговорить с психологом и попросить помощи у юриста. Еще обещают помочь наркозависимым, жертвам насилия, работникам секс-индустрии, военным и переселенцам. Так утверждает руководитель центра Владимир Прокофьев.

Сергей Филимонов не поддерживает открытие центра ЛГБТ-сообщества. Фото: ТК «Сигма»

Впрочем, у многих жителей города металлургов иное мнение.

- Я этих вещей не поддерживаю, - сказал журналистам местного телеканала «Сигма» Сергей Филимонов. - Даже если раньше и были такие отношения, то их заметно не было. А сейчас это все открыто, поэтому ничего удивительного. А тогда это было все запрещено.

Мужчина выступает против появления центра в городе. И у него достаточно активных сторонников. Свое недовольство мариупольцы высказывают не только на улице и в соцсетях. 26 июля на сайте местных петиций появилось требование о закрытии центра поддержки ЛГБТ-сообщества.

- Появление подобных организаций ведет к пропаганде ЛГБТ и несет угрозу первичному институту – семье. А также осуждается обществом, - говорится в петиции.

За пять дней (обычно отводится три месяца) обращение набрало 250 голосов, необходимых для его рассмотрения местными властями.

Думается, что чиновники, найдут благовидный повод сохранить центр на радость сторонников нетрадиционной сексуальной ориентации. Лишь бы они в защиту русского языка и дружбы с Россией не выступали. А так - пусть плодятся и размножаются дальше.Теперь мэрия оказалась в щекотливой ситуации. По мнению волонтеров, их центр чиновники закрыть не смогут. Он создан по инициативе общественной организации и действует в правовом поле. Да и шум в столице незалежной и на Западе поднимется немалый. Но с другой стороны, властям приходится считаться с мнением жителей – не за горами местные выборы.

На 1 августа петицию подписали 253 человека из 250 необходимых. Фото: e-dem.in.ua/mariupol

А В ЭТО ВРЕМЯ

32-летний мариуполец приставал к несовершеннолетним прямо в торговом центре

Огня в скандал с центром ЛГБТ наверняка подольет история с криминальным оттенком, случившаяся 31 июля в одном из торговых центров Мариуполя. Полиция задержала 32-летнего мужчину, который приставал к несовершеннолетним. Об инциденте стражам порядка сообщила местная жительница.

Задержанного доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он был пьян и якобы не осознавал, что творит. Сейчас полицейские общаются с несовершеннолетними, чтобы установить полные обстоятельства происшествия.

Если мужчина избежит уголовного наказания, то с такими наклонностями ему прямая дорога в клуб ЛГБТ.