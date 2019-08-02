Где жители ДНР смогут бесплатно получить уголь на новый отопительный сезон

В Донецке прошло совещание руководителей Министерства угля и энергетики ДНР с представителями республиканского предприятия «Донбассуглереструктуризация», на котором было решено, что с прием документов на выписку и вывоз угля на отопительный сезон 2019-2020 годов начнется с 6 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- На отопительный сезон планируется поставить льготное топливо 17 847 углеполучателям, - говорится в сообщении. - На эти цели действующими шахтами Республики уже выделено 51 тысяч 756,3 тонны «черного золота». Выписка будет производиться с 8:00 до 17:00. Уголь будет отпускаться самовывозом.

Напомним, что речь идет только об углеполучателях предприятий отрасли, которые находятся в стадии ликвидации (реструктуризации), а также планируются к переводу в реструктуризацию и консервацию.

В министерстве назвали следующие пункты выписки угля:

— оформление документов на получение бесплатного топлива углеполучателям шахт «Петровская», «Октябрьская», «Лидиевка», №17-17 бис, им. Горького, «Куйбышевская», №4-21 и «Трудовская» будет производиться в здании административно-бытового комбината шахты «Лидиевка» по адресу: г. Донецк, ул. Кирова, 284а;

— углеполучателям шахт «13 бис», «Советская», «Глубокая», №21, им. Ленина и «Бутовская» — в здании АБК бывшего ГП «Укршахтгидрозащита» по адресу: г. Макеевка, ул. Абакумова, 1;

— углеполучателям шахт «Моспинская», «№9 Капитальная» и 60-летия Советской Украины — в здании общежития (на 1 этаже) по адресу: г. Моспино, ул. Спортивная, 14;

— углеполучателям шахт «Александр-Запад», «Кондратьевка», им. Калинина, им. Гаевого — в здании АБК шахты «Александр-Запад» по адресу: г. Горловка, ул. Углегорское шоссе, 1;

— углеполучателям шахт им. Изотова, им. Гагарина, «Комсомолец», №2-бис, им. Ленина, им. Румянцева — в здании АБК шахты №2-БИС по адресу: г. Горловка, пр. Вознесенского, 5;

— углеполучателям шахт «Красный Профинтерн», «Юный Коммунар», «Булавинская», «Углегорская», «Енакиевская», «Полтавская», им. Карла Маркса и «Ольховатская» — в здании АБК шахты «Красный Профинтерн» по адресу: г. Енакиево, пр. Горняков, 5;

— углеполучателям шахт «Червона зирка», «Объединенная», №3-бис, «Лесная», им. Киселева — в здании АБК шахты №3-бис по адресу: г. Торез, ул. Ташкентская, 1;

— углеполучателям шахт «Ударник», «Миусская», «Снежнянская», «Северная» — в здании АБК шахты «Ударник» по адресу: г. Снежное, ул. Ленина, 8.

— углеполучателям шахт «Московская», им. XVII партсъезда, «Шахтерская», «Кировская», «Житомирская», «Винницкая», «Постниковская», им. Ткачука — в здании АБК шахты им. XVII партсъезда по адресу: г. Шахтерск, ул. Радищева, 7;

Какие нужны документы:

— заявление (заполняется непосредственно при обращении);

— копия паспорта;

— копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или копия страницы паспорта физического лица, которое в силу своих религиозных убеждений отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, с соответствующей отметкой;

— справка от газопоставляющей компании (или справка с места жительства, заверенная главой местной администрации) об отсутствии подвода газа к жилью или об отсутствии газового отопления;

— справка о составе семьи (датой не ранее 10 дней до дня предоставления документов);

— справка с места жительства о наличии в жилом доме печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе (выданная квартальным комитетом, жилищно-эксплуатационной конторой или главой местной администрации);

— справка с места работы трудоспособных членов семьи о том, что они не обеспечиваются твердым топливом (углем) для бытовых нужд по месту работы (датой не ранее 10 дней до дня предоставления документов), либо копию трудовой книжки трудоспособных неработающих членов семьи;

— справки, выданные Управлением труда и социальной защиты населения по месту жительства нетрудоспособным членам семьи (пенсионерам, инвалидам) о том, что они не являются получателями компенсационной выплаты денежных средств на приобретение твердого бытового топлива (угля).

В отдельных случаях перечень документов может быть расширен:

— копией трудовой книжки — для категорий, указанных в п. 2.1.2 и 2.1.3 «Временного порядка по выполнению социальных обязательств в виде обеспечения твердым топливом (углем) для бытовых нужд»;

— копией трудовой книжки умершего и копией пенсионного удостоверения (или справкой от органов Пенсионного фонда) о назначении пенсии в связи с потерей кормильца — для категорий, указанных в п. 2.1.6 и 2.1.7 Временного порядка;

— копией заключения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) для категорий, указанных в п. 2.1.8 и 2.1.9;

— копией акта о несчастном случае на производстве по форме Н-1 — для категорий, указанных в п. 2.1.6;

— заявлением одного из членов семьи, копией свидетельства о смерти углеполучателя и справкой о факте проживания членов семьи совместно с умершим углеполучателем на момент его смерти — для категорий, указанных в п. 2.1.6 и 2.1.7.