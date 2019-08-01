Срочное сообщение НМ ДНР: Украина нанесла удар с воздуха по позициям Республики

В Народной милиции ДНР заявили о грубом нарушении Украиной действующих договоренностей о прекращении огня.

- Сегодня, в 14.05 в районе населенного пункта Октябрь украинские оккупанты с использованием ударного беспилотного летального аппарата произвели сброс гранаты ВОГ-17 на наши позиции, - говорится в экстренном заявлении оборонного ведомства Республики. - В результате разрыва боеприпаса получили ранение трое наших защитников.

В настоящее время раненные эвакуированы в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная медицинская помощь, их состояние стабильное.

- Вражеский беспилотник был уничтожен подразделениями ПВО Народной милиции, - рассказывают в Народной милиции. - В 14.35 враг предпринял вторую попытку удара с воздуха, однако на подлете к нашим позициям беспилотник был сбит и упал на территории, подконтрольной Украине территории.

В результате разрыва боеприпаса произошло возгорание сухой травы около украинских позиций и в настоящее время пожар продолжается.

- Мы требуем от международных наблюдателей Миссии ОБСЕ зафиксировать факт применения украинской стороной ударных беспилотных летательных аппаратов, повлекших за собой жертвы среди придерживавшихся перемирия защитников Нашей республики, а также добиться от Украины прекращения провокаций, направленных на эскалацию конфликта, - говорится в заявлении НМ Республики.