Политолог Николай Рагозин: «В составе Украины у нас нет никакого будущего, потому что у самой Украины нет никакого будущего»

- Николай Петрович, чего ждать от парламентских выборов в Украине?

- Лучше бы ничего не ждать. Надо заниматься своими делами: строить государство, проводить местные выборы, принимать законы о политических партиях, заниматься экономикой. Вместе с Россией решать вопросы как реализовывать нашу продукцию, раз мы пока не можем торговать напрямую, пока мы в этом непризнанном статусе. Есть чем заниматься. Ждать от Киева ничего не нужно. Что поменяли эти выборы? Поменялся состав националистов – самые глупые оскандалившиеся ушли, а пришли новые националисты, которые пока не оскандалились. У пророссийской партии 13 процентов. Стало быть, 87 процентов это те, кто не собирается менять политический курс. Как они шли в ЕС и НАТО так и идут.

- Совсем ничего не изменится?

- Эта команда окончательно завершит разграбление Украины. Вот примут закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который давно из них выдавливает МВФ, и все – пошла плясать губерния. Крестьян обезземелят, выгонят со своих клочков земли, фермеров удушат, придут транснациональные агрохолдинги, компании и на том дело кончится. Плюс к этому они «свернут рога» олигархам, которые пытались здесь играть свою игру. Вот Фирташ уезжает в Америку, вернется в одних трусах лет через 10-12 после того, как отсидит в тюрьме. Америка найдет за что его посадить. А все активы его, так же как у Лазаренко, растащат. То же самое будет и с Коломойским, Ахметовым, и так далее. Самый хитрый Пинчук, который поддерживал Хилари Клинтон, и не угадал. А Трампу уже доложили кто там вкладывал деньги и вмешивался в американские выборы. Значит, если Трамп победит в новых выборах, он возьмется и за Пинчука. Так понемножку укоротят всех олигархов, чтоб никаких самостоятельных игр. А когда разберется – поставит послушных мальчиков. Для чего Америке Украина? Ясно для чего гадить России. Надо ей чтоб тут установился мир? Нет, не нужно.

- То есть, для Донбасса ничего не изменится?

- А что, заявлено что-то другое? Никакой автономии, никакой федерализации, никаких других языков кроме украинского. Наказаны преступники? Отменены преступные законы? Нет. Остались при своих. Немного сменился набор персонажей, самых придурковатых – Гарилюка, Панасюка, спикера этого этот со справкой убрали. Ну, может быть кто-то из них присядет в тюрьму ненадолго. Но повестка дня остается та же самая. Нам надо укреплять свою государственность, экономику и как можно быстрей обзаводиться российскими паспортами, с тем, чтобы у Россия могла защитить своих граждан.

- Вступит ли Украина в НАТО при Зеленском?

- Многие политические обозреватели пишут, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Украина вошла в НАТО. А зачем Украине вступать в НАТО? Достаточно того, что НАТО вступило в Украину и постоянно там присутствует. Постоянно идет обучение украинских военных натовскими инструкторами. И я не исключаю, что нынешняя команда может сделать запись в Конституции, о том, что Украина допускает на свои территории иностранные военные базы. И тем самым откроется правовая возможность для открытия натовской базы на территории Украины. НАТО только это и нужно – придвинуться к российским границам. Не нужно, чтобы украинские генералы ездили в Брюссель на заседание совета НАТО, это не обязательно совершенно. Даже лучше, что не будут ездить. А оказаться у границы России – это еще один гвоздь, который привязывает Украину к западному антироссийскому лагерю.

- А что будет с русским языком в Украине?

- Я думаю, что его отменят окончательно. Зеленские и его бригада как говорят? Русский язык удушим, но ласково. Не надо его душить грубо, как предлагается. Медленно, постепенно, но будем душить. Удушение русского языка начинается с системы образования. Если с детского садика детям будут вбивать в голову всю эту националистическую муть и делать это на украинском, если будут демонстрировать на практике, что нет других шансов кроме как забыть этот русский и перейти на украинский, то все это пройдет успешно. Есть такая поговорка – если человеку все время говорить, что он козел, то он замекает.

- Почему же на Зеленского возлагали такие надежды?

- Дело ж не в том, кто там наверху, не в фамилии президента. Как работает эта система? Есть демократические соблюдения прав граждан? Есть свобода слова? Есть свобода выбора языка общения? Свобода выбора политических объединений? Можно ли считать демократическими выборы в стране, где целый ряд демократических партий совершенно незаконным образом отстранены от участия в политической жизни? Коммунистическая партия, партия Витренко, «Союз левых сил» и многие другие. Обычному гражданину оставили выбор между умеренным национализмом и махровым. Остальные партии просто не допустили до выборов.

- Может, через суд как-то воздействовать на этот беспредел?

- Как работают суды? Суды работают под диктовку. Либо диктовка исходит из властных комитетов, любо свою волю диктуют националисты. Где это видано, чтобы вооруженные неадекватные люди врывались в зал заседаний и срывали судебный процесс? Или даже отменяли решение суда – как было в Одессе, когда суд освободил Нефедова, а при выходе из зала суда его схватили националисты и опять потащили в кутузку. Что, политические убийства будут расследованы? Будут найдены настоящие заказчики и исполнители? Майдан, Одесса, Харьков, Донецк, Мариуполь, Красноармейск? Сколько политических заключенных в тюрьмах Украины? Вышинский у всех на виду, но разве он единственный? А сколько еще журналистов сидит? Сколько народу прошло через тюрьмы? Сколько уехали из страны из-за преследований? Это что – демократическая страна? От нее можно ждать чего-то хорошего, отвечающего интересам народа? Нет, конечно. Это страна с националистической диктатуры, а теперь еще и диктатуры транснационального капитала. Национальный капитал отодвигают со сцены, и будут управлять этой колонией.

- Как же во все это вписать Донбасс?

- Донбассу в этом западном мире места нет. В смысле – люди не нужны, нужна территория. Людей Донбасса они с большим удовольствием как-то утилизировали бы. Я не вижу никаких перспектив, никакого кардинального улучшения ситуации.

- Будет еще хуже?

- Если считать, что хорошо будет только в том случае, если мы подружимся с Украиной и заживем душа в душу, то на это рассчитывать не приходится. Если мы эти годы не потеряем, чтобы строить свое собственное государство, развивать свою экономическую, политическую, социальную систему, и т.д., это будет правильно. В составе Украины у нас нет никакого будущего, потому что у самой Украины нет никакого будущего. Украина это государство банкрот. Она обанкротилась не только в финансовом смысле – на ней висит долг, который отдать она уже не сможет. Но она банкрот и в том смысле, что она не имеет никакой идеи достойного существования этого государства. Потому что идея интеграции в Европу – это идея не достойного существования государства, а мечта стать европейской или американской колонией. И она ею стала фактически. Ее культурная идея – насаждение украинства и подавление всех других народов – это идея культурного краха. Уже сейчас на Украине нет ни науки, ни образования, ни промышленности. Мы что-то выиграем, если объединимся с таким обанкротившимся государством? Нет. Им нужны наши территории, потому что тут остались промышленные активы, которые можно продать. Если они и захотели бы включить нас в состав Украины, то не для того, чтобы дать нам развиваться, а для того, чтобы повесить на нас это долговое ярмо. Те долги, которые они сделали, беря деньги у МВФ, кто-то же должен выплачивать? Если мы входим в состав Украины мы будем отдавать деньги, которые брали, чтобы нас же расстреливать.

- Это же путь к признанию республик

- Причем тут Зеленский? Он никто и звать его никак. Нам не требуется его признание. Нам требуется признание серьезных государств, а не этих марионеток. С Киевом в плане минских продолжать вести переговоры, обмениваться пленными, может договориться об упрощении пересечения границы, воссоединении разделенных семей. Есть вопросы, которые в рамках минских можно решать. Но сказать, что вопрос признания можно решить – нет. Не с ними. Это серьезный политик, который заявляет – Я буду говорить с Путиным. Начну с вопроса – Чей Крым? Ребята, вы поймите, что этот поезд ушел. Если вы хотите договориться с Россией, вы должны забыть про Крым и Донбасс. Но они не готовы. Они готовы разыгрывать эту карту «территориальной целостности». Хотя знают, что Крым не Украина и Донбасс не Украина. Мы входили в советскую республику Украина. А в националистическую не входили. Ни Крым, ни мы не давали согласие быть в составе националистов. Нечего ждать от этой публики. Тем более они не хотят вести с нами переговоры. А раз нет переговоров – не будет никаких договоренностей.

- А как же тогда перемирие? Оно так и будет длиться бесконечно?

- С этим мы должны заканчивать. Это как танго – нужно чтобы танцевали оба партнера. А если мы все свои па исполняем, а с противоположной стороны исполняют боевой гопак, то ничего не получится. Мне кажется, что наше руководство пытается быть святее Папы Римского. А здесь нужно переходить к другому способу. Надо предупредить украинскую сторону – на каждую вооруженную провокацию будет вооруженный ответ десятикратной силы. И выполнить обещание. Вы пять мин выпустили, мы пятьдесят. И не церемониться. Пора понять, что Запад утратил всякие рамки приличия. Они в любом случае будут нас обвинять, а в противовес рассказывать как все хорошо на украинской стороне. При этом отправляя к нам свои ДРГ, которые убивают наших лидеров и не скрывают этого. Захарченко, Мозговой, Гиви и многие другие – на наших лучших знаковых людей ведется откровенная охота. И при всем этом сидеть и не отвечать на все это, делать вид, что мы белые и пушистые – это бессмысленно. Страны НАТО откровенно, открыто участвуют в этом конфликте – готовят военных, по свои методичкам обучают их штурмовать наши города, проводят учения, поставляют технику, НАТОвские генералы приезжают на передовую, проверяют как их украинские ученики усвоили материал. Это служит делу мира? Почему тогда мы не можем пригласить офицеров из генштаба России? Если Франция и Германия являются гарантами минского процесса, но они же являются странами НАТО, значит они должны как-то отвечать за это. Если бог даст и ускорится процесс получения российского гражданства, когда большая часть получит российские паспорта, тогда можно будет обратиться к Российской Федерации.

- Нам же надо сначала войти в состав Украины на особом статусе, а потом только в Россию

- Этот хитрый план можно было провернуть совершенно бесхитростно. Когда после государственного переворота в Харькове созывался съезд депутатов от партии регионов, а там же были не только депутаты верховного совета, но и депутаты областных советов, мэры городов, вот надо было привести туда Януковича, предварительно сменив ему памперс, окружить зал заседаний вежливыми людьми и не выпускать пока они не заявили бы о том ,что они не признают незаконный государственный переворот в Киеве, и обращаются в лице законного президента Януковича к Российской Федерации за помощью в подавлении этого незаконного переворота. У Президента России на тот момент было согласие парламента на использование вооруженных сил России за ее пределами. И уверяю вас, если бы такое заявление это трусливое кодло регионалов во главе с таким же трусливым Януковичем сделало бы, и Россия только бы шевельнула пальцем – совершенно законно, заметьте, отвечая всем нормам международного права, как очень быстро вся эта публика из Киева, которая майданила, улепетывала бы кто куда. Вот это был бы хитрый план. А так это все разговоры о хитром плане.