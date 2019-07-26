Открытие донецких реставраторов: Восстановлена уникальная старинная икона Антипы Пергамского

- В ней много интересных особенностей, которые заставили нас обратиться к московским коллегам-искусствоведам. Здесь встречаются элементы одного региона, которые перекликаются с другим, - рассказывает художник-реставратор донецкого республиканского художественного музея Евгений Лактионов. - Также могут быть и небольшие несоответствия по времени. Все это дает определенные загадки.

В таком виде икона хранилась в музее с 1968 годаФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Икона попала в музей в 1968 году. Она находилась в таком плачевном состоянии, что до того момента, пока несколько месяцев назад не оказалась в руках реставраторов, никто не знал ее сюжет.

- Она поступила в наш музей из донецкого краеведческого музея, куда поступила из Мариупольского. Вот такой ее путь мы смогли проследить. Это то, что известно, - говорит Евгений Лактионов. - Уникальность иконы, заключается в том, что это редкий сюжет, выполненный на очень высоком художественном уровне. Скорее всего, она была сделана во Владимиро-Суздальском регионе, где такие знаменитые иконописные центры, как Мстера, Палех. Трактовка этого сюжета очень необычная. Сколько мы ни пытались найти аналогов, именно такого стопроцентно нет. Это уже ее выделяет в разряд интересных культурных и художественных ценностей.

Валерия СолдатоваФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Однако, несмотря на значительное загрязнение, икона не была сильно испорчена, оказалось, что живопись под слоями осталась в относительно хорошем состоянии. Количество утрат на иконе было незначительным. Но поработать над ней пришлось изрядно. Первоначальный главный восстановительный этап - это укрепление. Мастер должен законсервировать изображение, чтобы там ничего не отвалилось, все осталось на своих местах и правильно легло. Все это живой, дышащий организм. После укрепления идет расчистка произведения. Удаляется все наносное, что не было запланировано иконописцем. И на этом этапе Евгения Лактионова ждал еще один сюрприз.

До и послеФото: Елена ШИНКАРЕНКО

- После расчистки были обнаружены записи. С этой иконой более 100 лет назад уже успел поработать какой-то реставратор, - рассказывает мастер. - Места, где уже чуть-чуть краска отошла, были подмазаны, проложена краска. Естественно, эта краска ориентировалась на тот слой потемнения, который был на тот момент. И она подбиралась с учетом этого. А после расчистки заиграла и все стало «рвать» - контраст огромный произошел.

После расчистки было произведено удаление записей, потом восстановлены утраченные фрагменты грунта. Их надо зачистить так, чтобы краска и грунты не заслонили авторскую живопись. И в дальнейшем идет воссоздание утрат красочного слоя, позолоты.

- Впечатлили, конечно, неожиданные повороты, которые в ходе расчистки. Играли новые цвета, появлялись тончайшие элементы. Задача, как для реставратора, достаточно сложная была - правильно подобрать составы, которые позволят сохранить тончайший слой золота, которым делались отдельные прорисовки на одеждах святого Антипы, их толщина измеряется в микронах. Поэтому, неправильно подобранный состав растворителей мог это все снести, - рассказывает Евгений Лактионов.

Художник-реставратор Евгений Лактионов за работойФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Несмотря на все сложности, реставрационные работы прошли успешно. Перед посетителями предстал лик святого Антипы Пергамского, а реставратором сохранены первозданные краски иконописца. Но кроме этой иконы, впервые за долгие годы была представлена икона святого равноапостольного князя Владимира, которая была приобретена музеем в 1991 году у частного лица и отреставрирована. Она датируется 1888 годом.

Икона святого равноапостольного князя ВладимираФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Эти два уникальных произведения были выставлены на обозрение только один день. Но когда в музее появится иконный зал, обе эти ценнейшие иконы будут обязательно представлены в экспозиции.