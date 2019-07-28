«Хорватский сценарий» в Донбассе: Как Украина хочет захватить Донецк и Луганск

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил о том, что «хорватский сценарий» больше всего подходит для решения конфликта в Донбассе. Такую позицию он высказал украинскому политологу Юрию Романенко во время интервью.

– Нам интересна бывшая Югославия в контексте тех конфликтных ситуаций, которые сопровождали ее распад. Я вижу много вещей поучительных для нас. Некоторые люди предлагают для решения конфликта в Донбассе Боснийский сценарий, – говорит украинский посол. – В таком случае, после такого огромнейшего конфликта, чтобы хоть как–то прекратить войну и установить мирные отношения, нужно будет предоставить широкую автономию. Для нас такой сценарий не оптимальный. Создание широкой автономии приведет к нефункциональному государству и даст этим территориям возможность блокировать главные политические решения Киева.

Левченко считает, что если при узкой автономии в Крыму Украина потеряла его за две–три недели, то с широкой автономией для Донбасса это будет вопрос двух–трех дней.

– Поэтому возникает очень много вопросов. Более правильным будет «хорватский сценарий» с привлечением миротворцев и международной переходной администрации, которая позволит решить вопрос проведения выборов, разоружить там «боевиков» и вывести «незаконные вооруженные формирования».

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил о том, что «хорватский сценарий» больше всего подходит для решения конфликта в Донбассе. Фото: Фейсбук

Украинская сторона уже не в первый раз предлагает мировому сообществу выгодные для себя пути решения конфликта. В ноябре прошлого года заместитель министра «по вопросам временно оккупированных территорий» Юрий Гримчак уже предлагал «освободить» Донбасс по «хорватскому сценарию».

– Этот вариант Украина предлагает мировой общественности потому, что кроме гражданского компонента, в эту миссию входили военный и полицейский компоненты, – заявил тогда украинский политик.

Гримчак рассказал о желании незалежной применить на Донбассе «хорватский сценарий». Фото: venturesafrica.com

В незалежной даже разработали конкретный поэтапный план: военные миротворцы заходят в Республики Донбасса, перекрывают границу с Россией. Перед этим, по планам незалежной, из донбасских Республик выводят российские военные подразделения, которые мерещатся властям незалежной (жители Донбасса не видели их на протяжении всей войны). После этого военная миссия должна будет заняться разоружением «незаконных военный формирований» – то есть армии Республик, в которую вошли местные жители, шахтёры, металлурги, добровольцы из других стран.

Одновременно должна начать действовать и международная администрация, которая по планам незалежной может взять в свои руки руководство населенными пунктами. Полицейская миссия будет обеспечивать правопорядок на этой территории.

Юрий Гримчак. Фото: censor.net.ua

Пока украинские политики мечтают о возвращении Донбасса или же просто повышают свой рейтинг, жители Республик продолжают массово получать российские паспорта. Очереди в миграционных службах наблюдаются ежедневно. Сотни тысяч людей желают скорее стать гражданами России.

– Нам никакие сценарии не нужны. Мы свой выбор давно сделали, а сейчас каждый день его подтверждаем, – говорит дончанин Павел Демьянов. – Пусть этот посол просто попробует пообщаться с простыми людьми в Донбассе. Просто узнает мнение людей, прежде чем нести всякую чушь. Мы русские – поэтому мы выбрали Россию.

Депутат Государственной думы России Виктор Водолацкий считает, что эффективным вариантом разрешения конфликта в Донбассе мог бы стать «приднестровский» сценарий.

- В Хорватии было много крови и много преступлений. А сценарий Приднестровья доказал свою эффективность. Там есть российский контингент, который не позволяет Молдавии и Приднестровью проводить вооруженные столкновения, - сказал он.