Мама-спецназ: если бы я была удавом – обмоталась бы вокруг сиденья

Когда дорога до пункта назначения занимает более 20 часов, то стоит задуматься о комфорте, особенно если с вами едут дети. Пять советов по выживанию.

Дальняя дорога с оравой детей - это вам не шуточки. Первое, что я взяла с собой, пару пакетов для мусора, влажные салфетки и мятную карамель от укачивания. Никого не укачало, но пакет мусора мы умудрились насобирать. Даже глубокой ночью никак не могли уснуть, выражаясь элегантно – спать в автобусе неудобно. И только к утру, когда бог сна Морфей стукнул по голове дубинкой усталости, мои дети затихли и засопели. Итак, поделюсь опытом дальнего переезда.

Лайфхак № 1

В автобусе непременно кому-нибудь жарко, в то время, как другие требуют выключить кондиционер, потому что дует. Это означает, что одеваться надо так, что бы можно было что-нибудь снять и с вою очередь чем-нибудь укрыться. Когда я ехала с детьми в отпуск, оказалось, что водитель совсем не предоставляет подушек и пледов. А перепад температуры днем и ночью вполне ощутим. Другими словами, дети замерзнут ночью однозначно. На остановке я полезла в чемодан и достала все наши пляжные полотенца.

Вывод: легкий плед или большая теплая кофта обязательно пригодятся.

Лайфхак № 2

Спасть в автобусе практически невозможно. Вздремнуть, покемарить, забыться – да. Но выспаться – нет. Как удобно утроиться на месте? Ну никак. Кто-то поджимает ноги, кто-то упирается головой в стекло, кто-то – в соседа. А когда впереди сидящий опрокидывает кресло назад, то места для манипуляций становиться еще меньше. Все затекает, спину ломит. Пытка. Как сказала одна попутчица: ночное время нужно просто перетерпеть. Вот есть такой фразеологизм «уснуть без задних ног». Возможно, если накануне отъезда разгрузить вагон кирпичей, то уснете без проблем. Я не пробовала. Я скрутила валиком полотенце, подложила под шею и отчаянно завидовала пассажирам, у которых были специальные покупные «бублики» для сна. В отличие от полотенца, они не раскручивались и держались на шее как приклеенные. Еще в автобусах часто включают телевизор, чтоб было нескучно. А в автобусе, где едут дети вообще никогда не скучно.

Если повезет и не будет соседа, то можно неплохо устроиться на ночлег. Фото: Андрей Петрук

Вывод: маска для сна, дорожная подушка и беруши – ваши друзья, которые помогут если не выспаться, то хотя бы восстановить силы.

Лайфхак №3

Одежда. Мягкая и воздухопроницаемая. Иначе обязательно вспотеете и обязательно замерзнете. Женская хитрость: вместо жесткого бюстгальтера надеть мягкую спортивную майку. Вообще, все тугое, например, ремни и резинки на одежде в конце поездки превращаются в стальные обручи. Обувь мягкая, лучше тапки. К концу поездки ноги отекают, даже если в пути вы сидите с босыми ногами.

Вывод: имидж ничто! Свободная хлопчатобумажная футболка, легкие брюки и растоптанные шлепанцы – лучшие друзья автопутешественника.

Мое красивое синтетическое платье совсем не мялось в дороге, но как же в нем было душно!Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Лайфхак №4

Обязательно в начале поездки узнайте у водителя, когда будут цивилизованные длительные остановки. Вот мы, например, ехали-ехали, в 21.00 дети уже завопили, что хотят есть. Пришлось кормить на ходу. Оказалось, в 12 ночи водитель заехал на стоянку и любезно пригласил всех желающих посетить столовую. Что брать с собой? Ради Бога, не совершайте мою ошибку. Многолетний опыт передвижения на поездах тут дал сбой. Я взяла с собой жареную курицу. Можете от души посмеяться. Но в темном салоне автобуса я долго чертыхалась, когда в тесном пространстве пришлось поставить на колени сумку-холодильник и оттуда вылавливать детям по куску мяса. Не берите помидоры – они тоже брызгают и ляпают.

Вывод: лучшее, что можно придумать – это индивидуально запакованные бутерброды, яблоки, сухое печение, карамель и вода.

В автобус удобно брать еду в индивидуальной упаковке. Только не бросайте мусор на пол. Фото: Виктория Келяк

Лайфхак № 5

Дети постоянно ноют, что им скучно. Как ни крути, но лучшее развлечение в дороге - игры на планшете или телефоне. Время от времени отвлекайте ребенка, рассказывайте, где вы едете, обсуждайте вид из окна. Взрослые слушают музыку в наушниках, разгадывают кроссворды или читают.

Вывод: планшет сбережет нервные клетки мамы.

Веселая компания и любимая музыка в наушниках помогут скоротать путь. Фото: Светлана Серб

Лайфхак № 6

Даже если на остановке вы не хотите в туалет – всё равно выходите из автобуса. Пройдитесь, разомните ноги, а там инстинкт сам поведет вас куда надо. Не убегайте самоуверенно куда душа пожелает, чтобы не получилось, как в анекдоте: тот, кто жалуется, что автобус медленно едет, никогда не пробовал бежать за ним вдогонку...

Вывод: уж если вы не знаете госномер автобуса, на котором едете, то хотя бы запомните его цвет.

Кстати. Цена билета зачастую связана с комфортабельностью междугороднего автобуса. В хороших автобусах работают индивидуальные вентиляторы и лампочки над головой, есть подножки, раскладные столики, крючки для сумочек и другие гаджеты, которые существенно повышают качество путешестия.