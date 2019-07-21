Фоторепортаж: Как прошел День металлурга в Енакиево
20 июля на площади Ленина в Енакиево выступили звезды российской эстрады Ирина Дубцова, Андрей Гризли и группа «Дюна». Концерт был посвящен Дню металлурга и длился около двух часов.
На праздничный концерт собрались тысячи жителей города. Зрители с радостью подпевали артистам. Особенно им понравился солист группы «Дюна» Виктор Рыбин.
Как прошел День металлурга в Енакиево - Ирина Дубцова поздравила с праздником
Виктор Рыбин понравился публикеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
На праздник пришли тысячи горожанФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
На праздник пришли тысячи горожанФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Как прошел День металлурга в Енакиево.Андрей ТРУБЕЦКИЙ
ИСТОЧНИК KP.RU