2019-07-21T03:41:20+03:00
Общество

Фоторепортаж: Как прошел День металлурга в Енакиево

На главной площади города выступили звезды российской эстрады
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Как прошел День металлурга в Енакиево - Андрей Гризли уже не первый раз в ДонбассеКак прошел День металлурга в Енакиево - Андрей Гризли уже не первый раз в ДонбассеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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20 июля на площади Ленина в Енакиево выступили звезды российской эстрады Ирина Дубцова, Андрей Гризли и группа «Дюна». Концерт был посвящен Дню металлурга и длился около двух часов.

На праздничный концерт собрались тысячи жителей города. Зрители с радостью подпевали артистам. Особенно им понравился солист группы «Дюна» Виктор Рыбин.

Как прошел День металлурга в Енакиево - Ирина Дубцова поздравила с праздником

Как прошел День металлурга в Енакиево - Ирина Дубцова поздравила с праздником

Виктор Рыбин понравился публике Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Виктор Рыбин понравился публикеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На праздник пришли тысячи горожан Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На праздник пришли тысячи горожанФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как прошел День металлурга в Енакиево Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как прошел День металлурга в ЕнакиевоФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как прошел День металлурга в Енакиево Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как прошел День металлурга в ЕнакиевоФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На праздник пришли тысячи горожан Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На праздник пришли тысячи горожанФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как прошел День металлурга в Енакиево Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как прошел День металлурга в ЕнакиевоФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как прошел День металлурга в Енакиево Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как прошел День металлурга в ЕнакиевоФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как прошел День металлурга в Енакиево.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

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