Фоторепортаж: Как прошел День металлурга в Енакиево

20 июля на площади Ленина в Енакиево выступили звезды российской эстрады Ирина Дубцова, Андрей Гризли и группа «Дюна». Концерт был посвящен Дню металлурга и длился около двух часов.

На праздничный концерт собрались тысячи жителей города. Зрители с радостью подпевали артистам. Особенно им понравился солист группы «Дюна» Виктор Рыбин.

Как прошел День металлурга в Енакиево - Ирина Дубцова поздравила с праздником

Виктор Рыбин понравился публикеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На праздник пришли тысячи горожанФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как прошел День металлурга в ЕнакиевоФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как прошел День металлурга в ЕнакиевоФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На праздник пришли тысячи горожанФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как прошел День металлурга в ЕнакиевоФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как прошел День металлурга в ЕнакиевоФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ