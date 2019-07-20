2019-07-20T15:18:55+03:00
Происшествия

В Луганске девятилетняя девочка и шесть женщин получили химический ожог перекисью водорода

ЧП случилось из-за неправильного хранения тары с химвеществами
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ratengoods.comФото: ratengoods.com
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Девятилетняя девочка и шесть женщин в Луганске получили химический ожог перекисью водорода из-за неправильного хранения тары с химвеществами. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.

- В результате воздействия температуры окружающей среды на химическое вещество с последующей химической реакцией с выделением газа вследствие нарушений требований безопасности по хранению и транспортировке химических веществ, в Луганске по улице Дзержинского произошло разрушение корпуса пластиковой емкости (полиэтиленовой бутылки объемом 1,5 литра) с последующим выбросом умерено опасного химического вещества - предварительно, 60% раствора перекиси водорода, - рассказали в ведомстве.

Пострадавших: женщину 1986 года рождения в тяжелом состоянии, а остальных в состоянии средней степени тяжести, госпитализировано в ожоговое отделение Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ). Пострадавшая 1975 года рождения после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась. Подразделения МЧС для ликвидации последствий не привлекались.

- Перекись водорода термически нестабильна и очень чувствительна к различного рода загрязнениям. Попадание в перекись различных примесей - пыли, ржавчины, солей тяжелых металлов - приводит к резкому увеличению скорости разложения перекиси водорода и ее сильному разогреву, - рассказывают в МСЧ ЛНР. Перекись водорода также способна разлагаться под воздействием света, поэтому ее нужно хранить либо в темноте, либо в бутылях из темного стекла, желательно в холоде.

Степень безопасности значительно повышается при хранении перекиси в стеклянных или металлических сосудах, внутренние поверхности которых покрыты слоем парафина.

- При разложении перекиси водорода выделяется большое количество кислорода, тару вместимостью более 200 грамм герметически не закрывают, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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