Донецкий дизайнер Ирина Радыш получила высшую награду на Российском фестивале моды «Плес на Волге. Льняная палитра»

Уже не впервые донецких дизайнеров приглашают на Российский фестиваль моды «Плес на Волге. Льняная палитра». К слову сказать, это единственный в России летний модный фестиваль, яркое и значимое событие, собирающее тысячи туристов, зрителей, аналитиков моды, где президентом выступает сам патриарх в мире моды - Вячеслав Зайцев. И не впервые наши дизайнеры возвращаются оттуда с наградами.

Фестиваль пропустили только в 2014

Высшую награду - символ фестиваля – Серебряный феникс, выполненный ювелирами «Красной Пресни», уже в четвертый раз завоевывает донецкий дизайнер Ирина Радыш.

Этот Феникс стал четвертым в коллекции донецкого дизайнера.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

«Комсомолка» не могла не побывать в мастерской Ирины. Скромное здание ателье «Контур», никаких громких вывесок, мраморных ступеней или амбициозных указателей и тем не менее именно здесь творят шедевры.

В ателье меня встречают сама Ирина Радыш и Оксана Дьяк - председатель координационного совета министерства промышленности и торговли ДНР, президент ассоциации бытового обслуживания и бессменный член жюри фестиваля.

Ирина Радыш и Оксана Дьяк (слева направо) с моделью из "Моей светлой коллекции".Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Именно благодаря энтузиазму этой женщины мы можем быть на фестивале «Льняная палитра» на особых, льготных финансовых условиях, - Ирина Радыш представляет мне Оксану Николаевну. – Из-за военных действий мы пропустили только 2014 год.

- В 2014 году я отправила на фестиваль телеграмму, в которой рассказала, как мы научились ценить тишину и мирное чистое небо над головой, - рассказала Оксана Николаевна. – Эти слова зачитали перед всеми гостями на открытии фестиваля, люди плакали, переживали за нас. И мы вернулись. Не могли не вернуться.

Кропотливый труд - ручная вышивка. Это даже нарисовать непросто, а вышивать подобное могут только профи.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Уже в 2016 года Донецк уверенно ступил на подиум фестиваля. И не просто ступил, но добыл победу. Тогда можно было подумать, что тот первый Серебряный феникс Ирины Радыш был вручен, как символ любви и сочувствия к Донбассу. Но победу Ирина Радыш добыла и в следующем 2017, а затем в 2018 и 2019 годах.

Оксана Дьяк бессменный организатор таких показов. Именно благодаря ей имена донецких дизайнеров знают во всем мире.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

От Донецка поехали пять участниц

Чтобы не создалось впечатление, будто это так легко, стоит заметить, что фестиваль проводится в трех номинациях: промышленной, авторской и студенческой, в каждой из них представляются женская, мужская, детская коллекции, одежда для дома и спорта. В рамках основного показа было продемонстрировано порядка 30 коллекций модельеров из Ивановской области, Москвы, Вологды, Костромы, Ельца и Донецка. То есть конкуренция среди участников огромная.

"Моя светлая коллекция" Ирины Радыш. Фото: архив Ирины Радыш

- В этот раз от Донецка поехали сразу несколько участниц – Татьяна Протченко с коллекцией «Веда», Ирина Радыш – «Моя светлая коллекция», Елена Ковальчук - «Мифический город или город, которого нет», а также Олеся Буланова и Ольга Варламова. Все они выступали в авторской номинации, - рассказывает Оксана Дьяк, которая к тому же является одним из постоянных членов жюри фестиваля. – И здесь оценивается все – художественная выразительность, модные тенденции, авторское видение образа, а также качество материалов и исполнения. Две наших участницы – Ирина Радыш и Елена Ковальчук набрали максимальное количество балов, победу присудили Ирине, оценив завершенность и цельность образов – все ее модели были к тому же в авторских шляпах.

"Моя светлая коллекция" Ирины Радыш. Фото: архив Ирины Радыш

Даже тучи расступились

Коллекция Ирины абсолютно воздушная, почти эфирная, выполненная в нежно розовых, пудровых тонах просто потрясает своей женственностью и чистотой. Комбинезоны, платья с воланами, богатая вышивка, ленты – всего дизайнер представила 12 образов или луков, как говорят в мире моды.

"Моя светлая коллекция" Ирины Радыш. Фото: архив Ирины Радыш

- Модели выходили под вальс Шостаковича, под который в фильме Бондарчука «Война и мир» танцевала свой первый вальс Наташа Ростова. В этом вальсе и гордость за Россию, ее историю и свежесть юности, нежность, ожидание любви, - вспоминает Ирина. – И это было потрясающе – 25-метровый подиум, с одной стороны – Волга, с другой – ряд старинных домов и аллеи лип. Это в Донецке они уже отцвели, а там только распустились и все было укутано медовым ароматом.

- В этом году погода немного подкачала, шел дождь, но, удивительно, когда на подиум вышел Донецк, даже тучи расступились, - улыбается Оксана Николаевна. – Кроме того, все наши дизайнеры получили приглашения на другие модные события и выставки в России.

Члены жюри фестиваля. Всего же их 13. И представитель Донецка тоже есть - это Оксана Дьяк. Фото: архив Ирины Радыш

Огонь, вода и медные трубы

Когда разглядываешь коллекцию ажурных Фениксов на столике дизайнера (а все они сделаны из чистого серебра и даже инкрустированы драгоценными камнями), то кажется все так гладко было всегда: фестивали, победы, награды, клиенты. Но это далеко не так. До войны коллектив Ирины, а это были 10 высококлассных мастеров, занимали люксовый сегмент в мире моды. Здесь обслуживались очень обеспеченные клиенты. С улицы сюда не попадали. Но война изменила все.

- Вспоминаю, как постоянные клиенты в 2014 году звонили и просили дать им адрес нашего ателье в Киеве, даже на минуту не допуская, что мы можем оставаться в Донецке, - улыбается Ирина. – Но я люблю наш город и не могла бы его бросить. Чтобы выжить, мы в буквальном смысле латали дыры, брались за все, включая ремонт одежды. От одного из мощных обстрелов в 2014 году сорвало воздухоотводный кран на чердаке и ночью всю мастерскую залило кипятком. Японские швейные машинки, оверлоки, дорогущие утюги – все это было погребено под обвалившейся штукатуркой, сколько оборудования было уничтожено, не передать. До сих пор перед глазами картина, мы ходим с сотрудниками по щиколотку в воде, пытаясь спасти хоть что-то, а мама большой кистью аккуратно сметает штукатурку с утюга. Но ничего, выдержали. И в этом заслуга всего моего коллектива, который я очень ценю.

"Моя светлая коллекция" Ирины Радыш. Фото: архив Ирины Радыш

- То есть вы в прямом смысле прошли огонь – войну, воду – потоп и медные трубы – испытание славой, - шучу я.

- Но расслабляться и почивать на лаврах не можем, - признает дизайнер. – Мы должны работать, идти вперед, если хотим выжить. Впереди у нас показы в России и в республике, поэтому упиваться победами времени нет. Нужно работать, корона в нашем деле только мешает.