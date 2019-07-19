"Я умру за свою землю": Сегодня Гиви исполнилось бы 39 лет

Сегодня 19 июля, Донбасс отмечает день Рождения Гиви. Тогда, в день трагедии, не верилось, что такое могло случиться с ним - легендарным командиром батальона "Сомали".

Сегодня в ТРЦ «Донецк Сити» (5 этаж) в 18.00 состоится вечер памяти Михаила Сергеевича.

- Я очень благодарен своим родителям за то, что родился на Донбассе, - говорил он.

Полковнику Михаилу Толстых было 36 лет, когда он погиб. Из них 3 года он провел в боях за независимость и свободу Донецкой Народной Республики.

Михаил родился в Иловайске (бывшая Донецкая область) 19 июля 1980 года. По словам Гиви, он русский, и грузинских корней, которые ему приписывали из-за внешности, не имеет.

Прозвище Гиви получил ещё в годы службы в украинской армии. С мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск.

До войны Михаил работал промышленным альпинистом и водителем.

В рядах донбасских ополченцев Михаил Толстых оказался сразу — с мая 2014 года он участвовал в боях за Славянск. Взял позывной «Гиви» — как утверждал он сам, в честь деда, воевавшего в Великую Отечественную войну.

Летом 2014 года принимал участие в боях за Иловайск. Тогда карателям удалось занять часть города, но впоследствии они оказались окружены. При выходе из Иловайска нацисты понесла большие потери, по разным данным, от 400 до одной тысячи человек.

С сентября 2014 года воевал за Донецкий аэропорт. Этот бой, продолжавшийся более полугода, стал одним из главных сражений донбасской войны. В середине января 2015 года аэропорт перешел под полный контроль ополчения, однако нацисты неоднократно пытались вернуться на оставленные позиции. По данным Минобороны ДНР, общие потери Украины в районе аэропорта составили около 600 человек.

С февраля 2015 года Михаил Толстых включен в санкционный список Евросоюза.

В марте 2015 года пережил покушение.

Однажды Михаил Толстых стал героем репортажа, который снимали во время обстрела «Градами». На этой съемке он вел себя спокойно и невозмутимо. После этого его прозвали Железный Гиви.

После войны хотел «служить Донецкой Народной Республике, если понадобится. В военной форме или на гражданке».

- Уезжать куда-то я не собираюсь. Это моя земля. Я здесь вырос, я здесь живу и буду жить. И когда нужно умру на своей земле и за свою землю. Бегать никуда я не буду, - говорил он в свойственной ему бескомпромиссной манере.

И выполнил в конце концов это обещание. Погиб в результате теракта 8 февраля 2017 года.

Но даже после гибели его боятся. Соцсети банят аккаунты за фото Гиви, а ВСУшники до сих пор помнят, как скармливал Гиви шевроны их командирам.

Отмечен наградами ДНР, в том числе орденом «Герой ДНР» (в 2015-м), двумя Георгиевскими крестами и медалью «За оборону Славянска». В сентябре 2016 года ему было присвоено звание полковника армии ДНР.