2019-07-18T16:21:25+03:00
Политика

Лишь 16 тысяч жителей республик Донбасса будут голосовать на выборах в Верховную раду Украины

Столько избирателей сменили место голосования в Донецкой и Луганской областях
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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21 июля жителей республик Донбасса на избирательных участках будет вчетверо меньше, чем 31 марта. Фото: facebook.com/oleksandrkuts121 июля жителей республик Донбасса на избирательных участках будет вчетверо меньше, чем 31 марта. Фото: facebook.com/oleksandrkuts1
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Жителей ДНР и ЛНР активно звали на досрочные выборы в Верховную Раду Украины, которые состоятся в нынешнее воскресенье, 21 июля. Но все потуги украинских СМИ, политиков и правозащитников оказались тщетными.

Дончане и луганчане, а также переселенцы, желающие принять участие в голосовании, должны были до 15 июля включительно обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) – по месту голосования. Оказалось, что в Донецкой области сменили место голосования в границах этого же региона 12 тысяч 40 человек. В Луганской области – и того меньше - 4 тысячи 61 избиратель.

А ведь по данным Центризбиркома Украины, в республиках Донбасса сейчас проживают 2 миллиона 800 тысяч совершеннолетних жителей. Право голоса имеют даже те из них, кто не оформлен в качестве переселенца. Переселенцев же в Донецкой и Луганской областях зарегистрировано более 750 тысяч.

- Не только жители республик, но и переселенцы из Донбасса разочаровались в украинской власти, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Кто-то еще питал надежды, что с приходом Владимира Зеленского отношение к Донбассу изменится в позитивную сторону. Увы, фиглярство нового президента лишь продемонстрировало, насколько в Киеве властные структуры зависят от мнения кучки радикалов-националистов.

Кстати, на выборах президента Украины для голосования во втором туре 31 марта оформили заявления о временной смене места голосования около 70 тысяч жителей Донбасса. Сейчас – более чем в четыре раза меньше.

Дончане не верят призывным плакатам, которые развесили на КПП украинские пограничники. Фото: ГПС Украины

Дончане не верят призывным плакатам, которые развесили на КПП украинские пограничники. Фото: ГПС Украины

Тем временем, стало известно, что 21 июля контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) будут работать в усиленном режиме.

- Нами запланировано усиление службы дополнительными пограничными нарядами, как для проверки паспортных документов, так и для осмотра транспортных средств, – сообщил помощник начальника Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины Олег Лычковский. - К действиям в кризисных ситуациях готовы мобильные подразделения и кинологические группы со специальными служебными собаками для исключения перемещения через линию разграничения оружия, взрывчатки, средств террора и для недопуска на территорию Украины лиц, которые могут принимать участие в мероприятиях по дестабилизации во время выборов.

Впрочем, представитель погранслужбы незалежной напрасно переживает по поводу наплыва посетителей 21 июля. Как показали выборы президента, в дни голосования на пунктах пропуска в Донбассе необычно пустынно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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