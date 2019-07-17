2019-07-17T22:57:24+03:00
Происшествия

Домашние посиделки с друзьями окончились ограблением: В Торезе 19-летний парень обокрал маму своего товарища

Молодой человек похитил золотые украшения на сумму в 50 тысяч рублей
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: bashimform.ruФото: bashimform.ru
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В министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики сообщили, что городской отдел полиции Тореза обратилась женщина и заявила о краже.

- Горожанка рассказала, что из её квартиры пропали золотые украшения на сумму около 50 тысяч рублей, - рассказывают правоохранители.

Полицейские не обнаружили следов взлома и опросили несовершеннолетнего сына гражданки.

- Оказалось, что перед происшествием юноша приглашал в квартиру друзей, - сказали в МВД ДНР.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению одного из гостей сына потерпевшей.

- Злоумышленником оказался 19-летний молодой человек, который был отчислен из высшего учебного заведения за прогулы и проживал за счёт родителей, – сообщают правоохранители. – Приметив в одной из комнат драгоценности, подозреваемый выбрал удобный момент и тайно от хозяина жилища и других гостей, похитил золотую цепочку с кулоном, кольцо и браслет.

Украшения парень сдал в ломбард по документам своей знакомой, а деньги потратил на погашение имеющегося у него долга.

- Вору грозит до пяти лет лишения свободы, - заявили в полиции Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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