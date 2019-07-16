2019-07-16T15:44:44+03:00
Политика

Экс-начальник Генштаба ВСУ: В украинской армии служат люди, которые не нашли себя нигде – алкоголики и наркоманы

Владимир Замана рассказал о ситуации в рядах армии незалежной
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: nahnews.orgФото: nahnews.org
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Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана рассказал, что сейчас армия незалежной испытывает острые проблемы с укомплектованностью.

- В связи с этим в ряды ВСУ приходится набирать алкоголиков, наркоманов или тех, кто ничего в жизни не добился и может только бегать с автоматом, - сказал он.

Замана сообщил, что на сегодняшний день в Украине, по сути, армия советского мобилизационного типа.

- Да, мы в 2014 году понабирали контрактников – людей, которые на подъёме патриотизма заключили контракты с ВСУ, пришли в армию, получили серьёзный боевой опыт, - говорит Владимир Замана. - Прошло пять лет, и они все увольняются. Сейчас укомплектованность, я не могу эти цифры называть, но около 40 процентов.

Бывший глава Генштаба заявил, что в Советском Союзе была рабоче-крестьянская армия, а в Украине сегодня - крестьянская.

- В последнее время на службу по контракту идут люди, которые не нашли себя нигде, которые даже поехать за границу – и то не могут, - рассказывает экс-начальник. - Это не лучшие представители, процентов десять из них, а остальные, часть из них – это заробитчане. Пьянство, наркомания есть. Я не скажу, что это в общем, но такие моменты присутствуют.

Заману обвинили в госизмене. Фото: dsnews.ua

Заману обвинили в госизмене. Фото: dsnews.ua

Владимира Заману обвинили в Украине в госизмене из-за того, что он, будучи при должности сократил численность войск в армии.

- На 31 декабря 2012 года численность Вооруженных сил Украины должна была составлять 179 тысяч человек, в том числе непосредственно солдат - 131 тысяча. Однако по личным директивам Заманы это количество было снижено на 4646 человек, - говорится в обвинении. - При Замане был расформирован ряд зенитно-ракетных подразделений, авиационных военных частей, а еще одна бригада была понижена до эскадрильи. По его указу 588 единиц военного имущества подлежали разборке и утилизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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