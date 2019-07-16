2019-07-16T14:03:45+03:00
Политика

Дончане требовали от Зеленского прекратить обстрелы, вернуть пенсии и признать право на интеграцию с Россией

В центре столицы ДНР прошел митинг в поддержку акции «Выбор Донбасса»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В центре Донецка прошел митинг в поддержку акции «Выбор Донбасса»В центре Донецка прошел митинг в поддержку акции «Выбор Донбасса»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Около 3 тысяч человек собралось в Донецке в поддержку акции «Выбор Донбасса» 16 июля. Участники митинга держали в руках транспаранты с надписями «Наш выбор - Россия», «Выбор Донбасса – особый статус!», «Зеленский, верни пенсии!».

- Мы поддерживаем акцию, чтобы остановить войну и выступаем за автономию Донбасса, - сказала «КП» жительница Докучаевска Ольга.

Противники акции говорят, что им не нужна автономия в составе Украины.

- Нам не по пути с Украиной, каждый день нас обстреливают, - говорит Елена. – Думаем, автономия Донбасса помогла бы Республикам войти в состав Российской Федерации. Как в Крыму.

В центре Донецка прошел митинг в поддержку акции «Выбор Донбасса» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В центре Донецка прошел митинг в поддержку акции «Выбор Донбасса»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

У входа в парк находится электронное табло со счетчиком голосов в поддержку акции «Выбор Донбасса», где в режиме реального времени видно число поддержавших требования к украинскому президенту. Ожидается, что к концу дня число подписантов достигнет миллиона человек.

Общественная акция «Выбор Донбасса» началась в мае. Ее участники требуют от президента Украины Владимира Зеленского предоставить Донбассу особый статус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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