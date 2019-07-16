Жители Гольмовского: ВСУ поменяли расписание – нас теперь обстреливают днем

Гольмовский, как и соседнее Зайцево, ежедневно мелькает в сводках. Вооруженные силы Украины безжалостно пуляют боеприпасы по жилым массивам и по важным объектам инфраструктуры.

Именно в этом поселке впервые за каденцию Владимира Зеленского, в результате огня с украинской стороны 120 миллиметровыми снарядами, погиб мирный житель. Осколочное ранение в сердце, несовместимое с жизнью, получила семидесятилетняя женщина, проживающая на улице Больничной.

«ЭТО НАША ЗЕМЛЯ»

Въезжаем в центр населенного пункта. На улицах ни души, даже бродячих собак не видно. Просто так, без дела, люди стараются не выходить. Часть поселка находится у украинских военных как на ладони. Позиции ВСУ находятся на возвышенности.

До войны в Гольме кипела жизнь: машины ездили как в городе, были слышны возгласы прохожих и детский смех… Сегодня же этот поселок напоминает Чернобыль.

В самом центре замечаем магазин. Возле него встречаем молодую семью. Они не стали уезжать отсюда, потому что считают, что дом - здесь, и больше их нигде не ждут.

- Мы здесь родились и выросли. Это наша родина! - говорит глава семьи Виталий. - Сейчас у нас пополнение - родился сын. Когда начинают сильно лупить, я отправляю жену с Сережкой к матери. Она в Горловке живет, там безопаснее.

Снаряды падают возле жилых домов. Фото: СЦКК

Мужчина рассказывает нам, что украинские военные поменяли график обстрелов поселка.

- Ночью они больше нацеливаются на Зайцево или спать ложатся, я не знаю, - говорит он. - А по нам, в основном, утром, иногда днем. Бьют хорошенько - все дрожит вокруг. Многие уже в подвалы не прячутся, привыкли. Говорят, если уготовлено, то можем погибнуть или от снаряда, или машина собьет, мол от судьбы не уйдешь. И я с ними во многом согласен.

«КУПОРКА ПОД МИНОМЕТНЫМ ОГНЕМ»

В магазине ассортимент не скудный. Несколько видов колбасы - варенки, сыровяленой, копченой и сыра. Разнообразие кондитерской продукции. Обычно в поселковом магазине товаров значительно меньше, но здесь можно купить все самое необходимое. Цены ничем не отличаются от городских - предприниматели понимают, что завышать их нельзя. Хотя обычно они накидывают несколько рублей из-за того, что доставлять не близко, да еще и опасно.

Прогуливаемся по улицам прифронтового поселка. На улице Больничной и Полетаева у многих домов повреждения фасада, кровли и остекления. Воздух здесь пронизан страхом и страданиями. Еще больше впечатлений придает надвигающийся дождь - тучи с огромной скоростью берут господство в небе, становится темнее. Из двора выходит пенсионерка и принимается рвать вишню.

- Компот варить буду, - говорит она нам. - Абрикос и яблок насобирала уже, теперь вишенки немного нужно. Заготавливаемся на зиму. Мало ли что завтра будет, а у нас какой-никакой запас.

- Не страшно работать в огороде, в любой момент может начаться обстрел?

- Уже нет, как-то отпало. Несколько раз было такое, что полола картошку, а тут свисты, взрывы - обстреляли соседнюю улицу. Я упала на землю, прижалась и молилась. Молилась не только, чтоб меня снаряд не застал, но и чтобы соседи не пострадали, - вспоминает Светлана Денисовна. - Нужно продолжать жить. Что ж в подвале все время сидеть? А кушать что? Поэтому все стиснув зубы выходят и сеют, сажают овощи, держат хозяйство.

Вдали гремит. Местные отчетливо понимают, что это природное явление, а не звуки разрыва снарядов. Вместе с этим и осознают, что под шумок военные незалежной могут открыть огонь.

Снаряды падают возле жилых домов. Фото: news-front.info

ЗНАКОМЫЙ ВСТРЕЧАЕТ ЖАРЕНОЙ КАРТОШКОЙ

Решаем остаться с ночевкой в Гольмовском у знакомого - Михаила Михайловича. Он давно звал в гости - сегодня подворачивается хорошая возможность. Вот-вот ливанет дождь, да еще и вечереет, а комендантский час в Горловке начинается с 22.00 - об этом гласит объявление на блокпосте что на въезде в город.

Подходим ко двору. Ворота и забор посечены осколками, на стоящем рядом столбе нет живого места.

- Это еще старые «раны», - встречает нас Михаил и проводит на территорию двора, показывая на старенький «Жигуленок». - А вот эти свежие. Вот фару выбило, бампер посекло и заднее стекло выбило. Редко ставлю машину в гараж, он далеко от дома. Но в тот день почему-то решил поставить ее там и поплатился ремонтом - несколько тысяч рублей потратил.

Усаживаемся в беседке. Вокруг звенящая тишина, от которой мы забываем, что находимся в нескольких сотнях метров от линии фронта. Вдруг кто-то начинает шуршать листвой, крадется. Направляем фонарь и оказывается, что это еж. Мы ему сразу и имя дали - Еж-фронтовик. Не зря около позиций бойцов ДНР мы неоднократно замечали надписи «По ежам не стрелять».

- Можете не переживать, ночью будете спать спокойно, - говорит хозяин, расставляя тарелки и раскладывая столовые приборы. - Я картошки нажарил, сейчас будем ужинать. Чай будете?

От горячего напитка не отказываемся никогда.

- Местные так и продолжают ездить работать на «ту территорию»?

- Только теперь им запретили проезжать через простой блокпост. Они вынуждены проходить КПП «Майорск». Дорога так в разы длинней. Если раньше можно было на велосипеде за полчаса быть уже на месте, то теперь минимум три-четыре часа.

Вдалеке начинается треск стрелкового оружия, а потом раздаются взрывы. Завязался бой? Михаил рассказывает, что обстреливают Зайцево. Так происходит каждый день и каждую ночь. Спустя минут сорок все затихает.

Просыпаемся в шесть утра. Утреннего обстрела не было. Может солдат ВСУ напугал проливной дождь, и они сидели по блиндажам, мечтая, как будут дальше продолжать убивать мирное население Донбасса.