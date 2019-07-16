Живая легенда ФК «Шахтер» Юрий Дегтерев: Мечтаю, чтобы Республику признали и Донецк вернулся на футбольную орбиту

«Вратарь - половина команды». Эта крылатая фраза как нельзя лучше характеризует надежность игры любимца миллионов Юрия Дегтерева. Юрий Витальевич не только мастерски отбивал удары соперников, но и своим поведением задавал ритм игры всей команды. Он выбивал мяч в поле так, что партнеры получали возможность начать ответную атаку. Или, наоборот, придерживал его, в то время как игроки, переводя дух, перестраивались.

Юрий Дегтярев на сборах в абхазском поселке Леселидзе. Взгляд у него такой, словно сейчас двинет на подрыв вражеского танка. Фото: Зиновий ДОБРОМЫСЛОВ

ТРЕНЕР РАССМОТРЕЛ В МАЛЬЧИШКЕ ИГРОКА СБОРНОЙ

С 71-летним дончанином Юрием Дегтеревым я встретился в центре города на бульваре Пушкина. Место выбрано неслучайно: Юрий Витальевич живет возле драмтеатра. Знаменитый вратарь смотрит сквозь солнцезащитные очки с хитрецой, с чувством юмора вспоминает о вратарском прошлом.

Дегтерев из рабочей семьи. Его отец Виталий Андреевич был мастером на Донецком металлургическом заводе, а мать Зоя Владимировна - дежурным электриком подстанции коксохимзавода.

Семья жила в Ленинском районе Донецка рядом со стадионом «Металлург». Будущий футболист с самого детства увлекся спортом. Занимался баскетболом и волейболом, а потом - борьбой и боксом.

- Старшие ребята Валерка Пушкин, Коля Кондаков, видевшие, что я спортсмен, и перетянули меня на футбол, - вспоминает мой собеседник. – На пустыре возле рынка Соловки у нас был свой стадион. Мы там косили бурьяны и высеивали газонную траву. Первое время футбольными воротами были обычные кирпичи.

Юрий Дегтерев, оказавшись в группе подготовки футбольной команды «Шахтер», занимался у опытного тренера Петра Пономаренко. Он сразу же рассмотрел в 14-летнем юноше вратарский талант.

- А правда, что вы бросали футбол?

- Да. Это было в самом начале. Петр Андреевич приезжал ко мне домой; у меня только отец умер от воспаления легких. «Брось все, голубей… - говорил он. – Я научу тебя, и ты сможешь выступать за команду и за сборную. Когда тренировка заканчивалась, все уходили, а я с ним оставался, и он работал со мной индивидуально.

В 1965 году Юрия Дегтерева пригласили в юношескую сборную Советского Союза, которую тренировал талантливый в прошлом полузащитник Евгений Лядин.

- Мы дважды становились чемпионами Европы, - вспоминает Юрий Витальевич. - В 67-м обыграли в финале сборную Англии, в составе которой играли профи. Хотя все говорили, что шансов у нас нет, и они нас все время «возили». Но мы отстояли свои ворота. А в одной из контратак забили гол и стали чемпионами.

Тогда 18-летнему вратарю Дегтереву присвоили звание мастера спорта СССР международного класса. В конце того же года он дебютировал в основном составе «горняков», сыграв в матче с московским ЦСКА. А уже в следующем - стал основным голкипером команды.

Юрий Дегтерев 20 лет защищал ворота «Шахтера». «Оранжево-черные» в 1975 и 1979 годах становились серебряными призерами чемпионата СССР, а в 1978-м – бронзовыми. В 1980 году завоевали Кубок СССР.

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ПУТАЛИ С СЫНОМ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ПАРТИИ

- Ветераны «Шахтера» говорят, что мяч к вам «прилипал»…

- Помогли занятия баскетболом и волейболом. В эти виды спорта я играл за сборную школы.

- Раньше болельщики считали, что вы - внебрачный сын первого секретаря Донецкого обкома партии Владимира Дегтярева или же его близкий родственник. Этим как бы объяснялась ваша удачная футбольная карьера...

- Мы просто однофамильцы. Такое совпадение не давало мне возможности расслабиться. И Владимир Иванович, когда встречался с командой перед играми, всегда шутил, обращаясь ко мне при всех: «Если хорошо играешь, ты мой сын, а если плохо - я тебя не знаю».

Он очень любил спорт, особенно футбол, и заботился о его развитии в родном крае.

- Путаница с вашей фамилией: в одних источниках вы - Дегтярев, в других - Дегтерев. Отчего это?

- Тогда среди футбольных администраторов Украины на весь Союз славились Рафаил Фельдштейн из киевского «Динамо» и Василий Гарбар из «Шахтера». Василий Ефимович был из Западной Украины. Он, когда записал мою фамилию в ведомость, сделал три ошибки - Дехтеров. Когда я ему указал на них, он ответил: «Да какая разница! Деньги же я выдаю».

В 1968 году перед поездкой в Москву мне надо было поменять паспорт. Я обратился к нему. Он говорит: «Сейчас сделаем, буквально за минуту». Прошу: «Смотрите же, ошибку не сделайте». Он на ходу: «Да не, я что, не понимаю?» Раз - побежал. Вскоре возвращается. Я глянул, написано: «Дегтерев». Говорю: «Спасибо, что хоть одна ошибка». Не стал ничего менять. Так и пошло.

В АМЕРИКЕ ПРИНЯЛИ ЗА МУЗЫКАНТОВ

- Против кого из великих зарубежных форвардов приходилось выходить на поле?

- Разве всех сейчас вспомнишь? Против португальца Жозе Торреса, немца Герда Мюллера… Против Пеле, наконец. Никто из них мне не забил. Пеле, правда, особенно и не усердствовал. Это было в турне по Южной Америке сборной СССР в конце 60-х годов. Играли со сборной Бразилии в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Пеле, помню, пробыл на поле минут двадцать, сделал несколько острых пасов на партнеров и удалился. Судя по тому, как король футбола капризничал перед игрой, настаивал на переносе начала матча из-за жары на час позже, он был в тот день в плохом настроении.

- За границей случались казусные ситуации?

- Когда сборной отправлялись в Америку, каждый футболист взял с собой балалайку. На презент иностранным партнерам – за границей русские балалайки пользовались бешеной популярностью. Так вот, приземлились в аэропорту Нью-Йорка, а нас никто не встречает. Тогда мы сели в вестибюле, а главный тренер сборной СССР Гавриил Качалин взял балалайку и начал здорово играть и петь. Ему подпевал полузащитник из Ростова-на-Дону Алексей Еськов. Весь аэропорт собрался. Всем было интересно, что за ансамбль прилетел. В Нью-Йорке у нас была пересадка, летели в Южную Америку играть со сборной Бразилии.

У вратаря за спиной белая полоска длиной 7 метров 32 сантиметра, и он должен сделать все возможное, чтобы мяч ни при каких обстоятельствах ее не пересек. Из архива Вячеслава ШАРАФУТДИНОВА

ЛУЧШИЙ ДРУГ ВРАТАРЯ - ЭТО ШТАНГА

- У вас были секреты по спасению ворот?

- Я, допустим, смотрел в один угол, в правый, как бы делая вид, что угадываю, куда пенальтист пробьет. А он думал: «Ага, раз он в этот угол смотрит и уверен, что я туда направлю мяч, ударю-ка влево». Происходил психологический поединок. Естественно, я был готов к этому удару и в прыжке ловил мяч или отражал.

Вообще, надо стоять до удара. Не прыгать заранее. Потому что сейчас и по центру бьют, и рядом. На такие удары можно сложиться и отбить рукой, ногой. А правильно пробитый пенальти не берется, доказано медициной, что мышцы не успевают среагировать. Поэтому я недаром говорил, что лучший друг вратаря - это штанга.

Юрий Дегтярев за сборную СССР сыграл в 17 матчах, из них 10 - на «0». Последний его матч в составе национальной команды был 19 апреля 1979 года против сборной Швеции в Тбилиси (2:0). Мог бы привлекаться в сборную и чаще, но мешали травмы. Футбольную карьеру завершил в возрасте 35 лет.

ВЫБРАЛ РАБОТУ В МИЛИЦИИ

В советские времена все наши футболисты «без отрыва от производства» старались получить высшее образование. Ради «корочек» чаще всего поступали в институт физкультуры. В Донецке его тогда еще не было, а самым «футбольным» почему-то считался институт советской торговли, через который прошли многие игроки.

В 1983 году Юрий Дегтярев, завершив футбольную карьеру, закончил Высшую школу МВД СССР в Киеве.

- А почему выбрали милицейскую стезю?

- Я был в приятельских отношениях с милицейским генералом, жившим в моем доме. «Ну, какой из тебя торгаш? - удивлялся он. - Вот милиция - это серьезное мужское занятие. Давай к нам». Я окончил среднюю школу милиции, потом – высшую. После большого спорта пошел в отдел борьбы с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХС) Донецкого горУВД. В новую работу окунулся с головой. Ходили, всех проверяли.

В круг должностных обязанностей старшего оперуполномоченного попали автозаправочные станции, транспорт и строительство. Где и нужно было пресекать расхитителей соцсобственности. С этим Юрий Дегтерев справлялся не хуже, чем с защитой ворот «Шахтера».

В 1989 году майора Дегтерева повысили, переведя на должность начальника отделения уголовного розыска. Одновременно он успевал руководить и городской инспекцией по делам несовершеннолетних.

В 1995 году Юрию Витальевичу дали звание полковника. Но до пенсии он не доработал, перенес два инфаркта. Узнав об этом, руководство «Шахтера» пригласило его в тренерский штаб команды.

ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР ГОЛКИПЕРОВ

Юрий Дегтерев вошел в историю «Шахтера» не только гвардейцем команды, но и первым тренером по работе с вратарями. В середине 1990-х эта тренерская специализация была еще в новинку. Не было литературы по системам подготовки голкиперов в профессиональных командах. Дегтерев тренировал достигших высот Дмитрия Шуткова, Андрея Никитина и Валентина Елинскаса.

- Какая у вас была методика?

- Евгений Лядин, к которому попал в юношескую сборную Союза, приучил на всю оставшуюся футбольную жизнь вести вратарский дневник. На протяжении почти двадцати лет я прислушивался к себе и фиксировал ощущения после тренировочных нагрузок и сыгранных матчей. Получилась «книга вратарской жизни», которую я дополнял наблюдениями за другими известными голкиперами-современниками - бразильцем Жилмаром, немцем Майером, итальянцем Дзоффом...

Юрий Витальевич проработал тренером вратарей ФК «Шахтер» до 1999 года. Потом был коммерческим директором фирмы, специализирующей на подвесных вентилируемых фасадах. В свободное от облагораживания Донецка время он увлекался рыбалкой и охотой.

Первыми увековечили имена ветеранов клуба: центрального нападающего Виталия Старухина, вратаря Юрия Дегтерева (на фото) и центрального полузащитника Михаила Соколовского. Из архива Вячеслава ШАРАФУТДИНОВА

ЗДОРОВЬЕ ПО ВОЗРАСТУ

- Как вам удалось восстановиться после двух инфарктов и сейчас не терять бодрости духа?

- Особых секретов нет. Жена форварда Юрия Ананченко, работавшая в больнице имени Калинина, посоветовала кушать по чуть-чуть шесть раз в день. Думаю, дробное питание и позволило перешагнуть 70 летний юбилей! Когда спрашивают о моем здоровьем, я всегда отвечаю: «По возрасту».

Пока мы с Юрием Витальевичем пили кофе на лавочке возле скульптуры-фонтана, в центре которого выкованная лодка с парусом в виде крыльев, ему несколько раз позвонила супруга Татьяна.

- Волнуется, - говорит легенда футбола, добавляя, что прожил с ней душа в душу уже 51 год.

Юрий Дегтерев с Татьяной учился в параллельных классах. Их сын Юрий - юрист. Внуку Виталию – 22 года, внучке Алине – 12 лет.

Юрий Витальевич удостоен звезды на Аллее славы ФК «Шахтер» возле стадиона «Донбасс-Арена». Истинный дончанин должен быть со своим городом в любые времена: и радостные, и трагические. Так считает Юрий Дегтерев, который с родным Донецком переживает все тяжести войны.

- Мечтаю, чтобы Республику признали и Донецк вернулся на футбольную орбиту, - говорит он. – Не сомневаюсь, что болельщиков ждут футбольные баталии самого высокого уровня.

1975 год. Лучший вратарь СССР 20 лет был на страже ворот донецкого «Шахтера». Из архива Вячеслава ШАРАФУТДИНОВА

ДОСЬЕ «КП»

Юрий Дегтярев – выдающийся вратарь. За ФК «Шахтер» провел 348 игр, в 148 из которых не пропустил голов. 17 сезонов был основным голкипером «оранжево-черных». Около 400 игр сыграл в официальных матчах за команду в чемпионатах, Кубке СССР и еврокубках.

В 1977 году Дегтярева признали лучшим вратарем Советского Союза и третьим футболистом страны вслед за Давидом Кипиани и Олегом Блохиным; пять раз входил в число 33-ти лучших футболистов СССР. Был капитаном команды.

Юрий Витальевич является членом Клуба Льва Яшина, в котором голкиперы, играющие или игравшие за российские и советские клубы и сохранившие свои ворота в неприкосновенности в 100 и более играх. Назван в честь знаменитого советского вратаря Льва Яшина, первым достигшего рубежа в 100 «сухих» матчей в чемпионатах СССР.