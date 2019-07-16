2019-07-16T08:24:24+03:00
Спорт

Живая легенда ФК «Шахтер» Юрий Дегтерев: Мечтаю, чтобы Республику признали и Донецк вернулся на футбольную орбиту

40 лет назад знаменитый голкипер сыграл последний матч за сборную Советского Союза
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Юрий Витальевич уверен, что большой футбол в Донбассе еще возродитсяЮрий Витальевич уверен, что большой футбол в Донбассе еще возродитсяФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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«Вратарь - половина команды». Эта крылатая фраза как нельзя лучше характеризует надежность игры любимца миллионов Юрия Дегтерева. Юрий Витальевич не только мастерски отбивал удары соперников, но и своим поведением задавал ритм игры всей команды. Он выбивал мяч в поле так, что партнеры получали возможность начать ответную атаку. Или, наоборот, придерживал его, в то время как игроки, переводя дух, перестраивались.

Юрий Дегтярев на сборах в абхазском поселке Леселидзе. Взгляд у него такой, словно сейчас двинет на подрыв вражеского танка. Фото: Зиновий ДОБРОМЫСЛОВ

Юрий Дегтярев на сборах в абхазском поселке Леселидзе. Взгляд у него такой, словно сейчас двинет на подрыв вражеского танка. Фото: Зиновий ДОБРОМЫСЛОВ

ТРЕНЕР РАССМОТРЕЛ В МАЛЬЧИШКЕ ИГРОКА СБОРНОЙ

С 71-летним дончанином Юрием Дегтеревым я встретился в центре города на бульваре Пушкина. Место выбрано неслучайно: Юрий Витальевич живет возле драмтеатра. Знаменитый вратарь смотрит сквозь солнцезащитные очки с хитрецой, с чувством юмора вспоминает о вратарском прошлом.

Дегтерев из рабочей семьи. Его отец Виталий Андреевич был мастером на Донецком металлургическом заводе, а мать Зоя Владимировна - дежурным электриком подстанции коксохимзавода.

Семья жила в Ленинском районе Донецка рядом со стадионом «Металлург». Будущий футболист с самого детства увлекся спортом. Занимался баскетболом и волейболом, а потом - борьбой и боксом.

- Старшие ребята Валерка Пушкин, Коля Кондаков, видевшие, что я спортсмен, и перетянули меня на футбол, - вспоминает мой собеседник. – На пустыре возле рынка Соловки у нас был свой стадион. Мы там косили бурьяны и высеивали газонную траву. Первое время футбольными воротами были обычные кирпичи.

Юрий Дегтерев, оказавшись в группе подготовки футбольной команды «Шахтер», занимался у опытного тренера Петра Пономаренко. Он сразу же рассмотрел в 14-летнем юноше вратарский талант.

- А правда, что вы бросали футбол?

- Да. Это было в самом начале. Петр Андреевич приезжал ко мне домой; у меня только отец умер от воспаления легких. «Брось все, голубей… - говорил он. – Я научу тебя, и ты сможешь выступать за команду и за сборную. Когда тренировка заканчивалась, все уходили, а я с ним оставался, и он работал со мной индивидуально.

В 1965 году Юрия Дегтерева пригласили в юношескую сборную Советского Союза, которую тренировал талантливый в прошлом полузащитник Евгений Лядин.

- Мы дважды становились чемпионами Европы, - вспоминает Юрий Витальевич. - В 67-м обыграли в финале сборную Англии, в составе которой играли профи. Хотя все говорили, что шансов у нас нет, и они нас все время «возили». Но мы отстояли свои ворота. А в одной из контратак забили гол и стали чемпионами.

Тогда 18-летнему вратарю Дегтереву присвоили звание мастера спорта СССР международного класса. В конце того же года он дебютировал в основном составе «горняков», сыграв в матче с московским ЦСКА. А уже в следующем - стал основным голкипером команды.

Юрий Дегтерев 20 лет защищал ворота «Шахтера». «Оранжево-черные» в 1975 и 1979 годах становились серебряными призерами чемпионата СССР, а в 1978-м – бронзовыми. В 1980 году завоевали Кубок СССР.

автограф

автограф

ПУТАЛИ С СЫНОМ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ПАРТИИ

- Ветераны «Шахтера» говорят, что мяч к вам «прилипал»…

- Помогли занятия баскетболом и волейболом. В эти виды спорта я играл за сборную школы.

- Раньше болельщики считали, что вы - внебрачный сын первого секретаря Донецкого обкома партии Владимира Дегтярева или же его близкий родственник. Этим как бы объяснялась ваша удачная футбольная карьера...

- Мы просто однофамильцы. Такое совпадение не давало мне возможности расслабиться. И Владимир Иванович, когда встречался с командой перед играми, всегда шутил, обращаясь ко мне при всех: «Если хорошо играешь, ты мой сын, а если плохо - я тебя не знаю».

Он очень любил спорт, особенно футбол, и заботился о его развитии в родном крае.

- Путаница с вашей фамилией: в одних источниках вы - Дегтярев, в других - Дегтерев. Отчего это?

- Тогда среди футбольных администраторов Украины на весь Союз славились Рафаил Фельдштейн из киевского «Динамо» и Василий Гарбар из «Шахтера». Василий Ефимович был из Западной Украины. Он, когда записал мою фамилию в ведомость, сделал три ошибки - Дехтеров. Когда я ему указал на них, он ответил: «Да какая разница! Деньги же я выдаю».

В 1968 году перед поездкой в Москву мне надо было поменять паспорт. Я обратился к нему. Он говорит: «Сейчас сделаем, буквально за минуту». Прошу: «Смотрите же, ошибку не сделайте». Он на ходу: «Да не, я что, не понимаю?» Раз - побежал. Вскоре возвращается. Я глянул, написано: «Дегтерев». Говорю: «Спасибо, что хоть одна ошибка». Не стал ничего менять. Так и пошло.

В АМЕРИКЕ ПРИНЯЛИ ЗА МУЗЫКАНТОВ

- Против кого из великих зарубежных форвардов приходилось выходить на поле?

- Разве всех сейчас вспомнишь? Против португальца Жозе Торреса, немца Герда Мюллера… Против Пеле, наконец. Никто из них мне не забил. Пеле, правда, особенно и не усердствовал. Это было в турне по Южной Америке сборной СССР в конце 60-х годов. Играли со сборной Бразилии в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Пеле, помню, пробыл на поле минут двадцать, сделал несколько острых пасов на партнеров и удалился. Судя по тому, как король футбола капризничал перед игрой, настаивал на переносе начала матча из-за жары на час позже, он был в тот день в плохом настроении.

- За границей случались казусные ситуации?

- Когда сборной отправлялись в Америку, каждый футболист взял с собой балалайку. На презент иностранным партнерам – за границей русские балалайки пользовались бешеной популярностью. Так вот, приземлились в аэропорту Нью-Йорка, а нас никто не встречает. Тогда мы сели в вестибюле, а главный тренер сборной СССР Гавриил Качалин взял балалайку и начал здорово играть и петь. Ему подпевал полузащитник из Ростова-на-Дону Алексей Еськов. Весь аэропорт собрался. Всем было интересно, что за ансамбль прилетел. В Нью-Йорке у нас была пересадка, летели в Южную Америку играть со сборной Бразилии.

У вратаря за спиной белая полоска длиной 7 метров 32 сантиметра, и он должен сделать все возможное, чтобы мяч ни при каких обстоятельствах ее не пересек. Из архива Вячеслава ШАРАФУТДИНОВА

У вратаря за спиной белая полоска длиной 7 метров 32 сантиметра, и он должен сделать все возможное, чтобы мяч ни при каких обстоятельствах ее не пересек. Из архива Вячеслава ШАРАФУТДИНОВА

ЛУЧШИЙ ДРУГ ВРАТАРЯ - ЭТО ШТАНГА

- У вас были секреты по спасению ворот?

- Я, допустим, смотрел в один угол, в правый, как бы делая вид, что угадываю, куда пенальтист пробьет. А он думал: «Ага, раз он в этот угол смотрит и уверен, что я туда направлю мяч, ударю-ка влево». Происходил психологический поединок. Естественно, я был готов к этому удару и в прыжке ловил мяч или отражал.

Вообще, надо стоять до удара. Не прыгать заранее. Потому что сейчас и по центру бьют, и рядом. На такие удары можно сложиться и отбить рукой, ногой. А правильно пробитый пенальти не берется, доказано медициной, что мышцы не успевают среагировать. Поэтому я недаром говорил, что лучший друг вратаря - это штанга.

Юрий Дегтярев за сборную СССР сыграл в 17 матчах, из них 10 - на «0». Последний его матч в составе национальной команды был 19 апреля 1979 года против сборной Швеции в Тбилиси (2:0). Мог бы привлекаться в сборную и чаще, но мешали травмы. Футбольную карьеру завершил в возрасте 35 лет.

ВЫБРАЛ РАБОТУ В МИЛИЦИИ

В советские времена все наши футболисты «без отрыва от производства» старались получить высшее образование. Ради «корочек» чаще всего поступали в институт физкультуры. В Донецке его тогда еще не было, а самым «футбольным» почему-то считался институт советской торговли, через который прошли многие игроки.

В 1983 году Юрий Дегтярев, завершив футбольную карьеру, закончил Высшую школу МВД СССР в Киеве.

- А почему выбрали милицейскую стезю?

- Я был в приятельских отношениях с милицейским генералом, жившим в моем доме. «Ну, какой из тебя торгаш? - удивлялся он. - Вот милиция - это серьезное мужское занятие. Давай к нам». Я окончил среднюю школу милиции, потом – высшую. После большого спорта пошел в отдел борьбы с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХС) Донецкого горУВД. В новую работу окунулся с головой. Ходили, всех проверяли.

В круг должностных обязанностей старшего оперуполномоченного попали автозаправочные станции, транспорт и строительство. Где и нужно было пресекать расхитителей соцсобственности. С этим Юрий Дегтерев справлялся не хуже, чем с защитой ворот «Шахтера».

В 1989 году майора Дегтерева повысили, переведя на должность начальника отделения уголовного розыска. Одновременно он успевал руководить и городской инспекцией по делам несовершеннолетних.

В 1995 году Юрию Витальевичу дали звание полковника. Но до пенсии он не доработал, перенес два инфаркта. Узнав об этом, руководство «Шахтера» пригласило его в тренерский штаб команды.

ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР ГОЛКИПЕРОВ

Юрий Дегтерев вошел в историю «Шахтера» не только гвардейцем команды, но и первым тренером по работе с вратарями. В середине 1990-х эта тренерская специализация была еще в новинку. Не было литературы по системам подготовки голкиперов в профессиональных командах. Дегтерев тренировал достигших высот Дмитрия Шуткова, Андрея Никитина и Валентина Елинскаса.

- Какая у вас была методика?

- Евгений Лядин, к которому попал в юношескую сборную Союза, приучил на всю оставшуюся футбольную жизнь вести вратарский дневник. На протяжении почти двадцати лет я прислушивался к себе и фиксировал ощущения после тренировочных нагрузок и сыгранных матчей. Получилась «книга вратарской жизни», которую я дополнял наблюдениями за другими известными голкиперами-современниками - бразильцем Жилмаром, немцем Майером, итальянцем Дзоффом...

Юрий Витальевич проработал тренером вратарей ФК «Шахтер» до 1999 года. Потом был коммерческим директором фирмы, специализирующей на подвесных вентилируемых фасадах. В свободное от облагораживания Донецка время он увлекался рыбалкой и охотой.

Первыми увековечили имена ветеранов клуба: центрального нападающего Виталия Старухина, вратаря Юрия Дегтерева (на фото) и центрального полузащитника Михаила Соколовского. Из архива Вячеслава ШАРАФУТДИНОВА

Первыми увековечили имена ветеранов клуба: центрального нападающего Виталия Старухина, вратаря Юрия Дегтерева (на фото) и центрального полузащитника Михаила Соколовского. Из архива Вячеслава ШАРАФУТДИНОВА

ЗДОРОВЬЕ ПО ВОЗРАСТУ

- Как вам удалось восстановиться после двух инфарктов и сейчас не терять бодрости духа?

- Особых секретов нет. Жена форварда Юрия Ананченко, работавшая в больнице имени Калинина, посоветовала кушать по чуть-чуть шесть раз в день. Думаю, дробное питание и позволило перешагнуть 70 летний юбилей! Когда спрашивают о моем здоровьем, я всегда отвечаю: «По возрасту».

Пока мы с Юрием Витальевичем пили кофе на лавочке возле скульптуры-фонтана, в центре которого выкованная лодка с парусом в виде крыльев, ему несколько раз позвонила супруга Татьяна.

- Волнуется, - говорит легенда футбола, добавляя, что прожил с ней душа в душу уже 51 год.

Юрий Дегтерев с Татьяной учился в параллельных классах. Их сын Юрий - юрист. Внуку Виталию – 22 года, внучке Алине – 12 лет.

Юрий Витальевич удостоен звезды на Аллее славы ФК «Шахтер» возле стадиона «Донбасс-Арена». Истинный дончанин должен быть со своим городом в любые времена: и радостные, и трагические. Так считает Юрий Дегтерев, который с родным Донецком переживает все тяжести войны.

- Мечтаю, чтобы Республику признали и Донецк вернулся на футбольную орбиту, - говорит он. – Не сомневаюсь, что болельщиков ждут футбольные баталии самого высокого уровня.

1975 год. Лучший вратарь СССР 20 лет был на страже ворот донецкого «Шахтера». Из архива Вячеслава ШАРАФУТДИНОВА

1975 год. Лучший вратарь СССР 20 лет был на страже ворот донецкого «Шахтера». Из архива Вячеслава ШАРАФУТДИНОВА

ДОСЬЕ «КП»

Юрий Дегтярев – выдающийся вратарь. За ФК «Шахтер» провел 348 игр, в 148 из которых не пропустил голов. 17 сезонов был основным голкипером «оранжево-черных». Около 400 игр сыграл в официальных матчах за команду в чемпионатах, Кубке СССР и еврокубках.

В 1977 году Дегтярева признали лучшим вратарем Советского Союза и третьим футболистом страны вслед за Давидом Кипиани и Олегом Блохиным; пять раз входил в число 33-ти лучших футболистов СССР. Был капитаном команды.

Юрий Витальевич является членом Клуба Льва Яшина, в котором голкиперы, играющие или игравшие за российские и советские клубы и сохранившие свои ворота в неприкосновенности в 100 и более играх. Назван в честь знаменитого советского вратаря Льва Яшина, первым достигшего рубежа в 100 «сухих» матчей в чемпионатах СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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