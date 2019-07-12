«Предать Зеленского»: ВСУ намерены снизить рейтинг партии «Слуга народа»

Вооруженные силы Украины хотят существенно снизить рейтинг партии Владимира Зеленского «Слуга народа». Для этого командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский отдал приказ своим подчиненным подготовить на участке разведения сил и средств у Станицы Луганской. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Забродский отдал указания командирам всех подчиненных соединений с требованием обеспечить поддержку военными партии бывшего президента Украины Порошенко «Европейская солидарность», членом которой является сам генерал, - сказал Осадчий.

Замысел провокации в том, чтобы сорвать выполнение рамочного решения по отводу сил и средств от линии соприкосновения, что, в свою очередь, существенно снизит рейтинг партии действующего президента Украины.

- Решение ЦИК Украины о том, что киевские силовики будут голосовать на тех же избирательны участках, что и жители Донбасса, внесет еще больше путаницы в сложный избирательный процесс, тем самым создаст предпосылку к подтасовке голосов избирателей, - говорит представитель оборонного ведомства Республики. - Линия соприкосновения в Донбассе уже длительное время является сценой для предвыборного пиара разного рода украинских партий и отдельных политиков, стремящихся повысить свой рейтинг за счет войны.

Яков Осадчий сообщил, что на этой неделе, в рамках предвыборного тура, расположение 14-й бригады в населенном пункте Муратово посетила народный депутат Украины Надежда Савченко.

- Эти и многие другие подобные эпизоды говорят о том, что украинские политики преследуя собственные интересы, не гнушаются откровенно вести саморекламу в зоне боевых действий, строя свою политическую карьеру на горе мирного населения Донбасса, - отметил он.

Ранее Осадчий сообщал, что представители вооруженных сил Украины в зоне так называемой «ООС» требуют от глав городов и районных администраций содействия партии экс-президента Украины Петр Порошенко при подсчёте голосов на предстоящих 21 июля выборах в Верховную раду Украины.