НАТО использует конфликт в Донбассе, как повод для создания военного плацдарма у границ с Россией

Обстрелы республик Донбасса нарастают. Происходит это на фоне разговоров нового президента Украины Владимира Зеленского о мире.

- На самом деле война в Донбассе - всего лишь «дымовая завеса» по втягиванию страны в НАТО, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Этот процесс запущен давно – после развала СССР. И Зеленский не сможет его остановить, даже если очень захочет. Слишком могущественные силы вовлечены. Обстрелы будут продолжаться под громкие заявления гаранта о стремлении к миру и решению конфликта. По этому пути пошел в 2014 году Петр Порошенко после победы на выборах. Теперь по этому - уже узкому коридору - обречен бежать Владимир Зеленский.

Действительно, на Украине реализуется масштабный проект по созданию огромного военного плацдарма у границ с Россией, который по факту, формальной принадлежности к НАТО иметь не будет. НАТО уже вовсю хозяйничает в незалежной, пока страна находится в статусе «аспирант» альянса. О том, как это происходит, рассказывает ПИКinform.

- Пока Венгрия продолжает блокировать Украине путь в НАТО, сам альянс семимильными шагами интегрирует украинские вооружённые силы в свои структуры, - пишет ПИКinform. - В рамках взаимодействия ВМС ВС Украины с США, уже построен и оснащён Морской операционный центр в Очакове. На очереди планы по модернизации украинских военно-морских баз и судоремонтных объектов в Николаевской области под нужды НАТО. Свои цели в альянсе не скрывают: они хотят дать возможность НАТОвским военным кораблям действовать всего в 100 милях от Крыма.

Кстати, военные специалисты войск связи Вооруженных сил Украины на международных учениях НАТО CWIX-2019 подтвердили совместимость «Интеграционных платформ «Дельта» с аналогичными системами стран НАТО. Система «Дельта» модернизировалась с 2016 года, в ходе испытаний на учениях Sea Breeze и Rapid Trident. С 18 до 22 июня связисты военной части А-2724 в составе делегации от войск связи ВСУ на международных учениях НАТО CWIX в Польше протестировали платформу «Дельта» на предмет совместимости по современному протоколу MIP4-IES.

Важно отметить, что это довольно дорогое внедрение – только 7 из 28 стран НАТО могут позволить себе использовать обмен ситуационной информации с использованием современного военного протокола. Стал бы альянс вкладываться в подобные высокотехнологичные «игрушки» для страны со странным статусом «аспирант»?

Бойцов украинских сил специальных операций (ССО) обучают по аналогии с американскими SOF. Фото: vk.com/anti_terrorism

По аналогии с американскими United States special operations forces (SOF), на Украине в данный момент развиваются силы специальных операций (ССО), деятельность которых основывается на принципах строгой секретности и высокого профессионализма.

Есть информация, что с 8 по 19 июля, согласно плану боевой подготовки ССО, на базе 142 –го учебно-тренировочного центра ССО ВСУ, что расположен в городе Бердичев Житомирской области, инструкторами ВС Литовской Республики проходит базовый курс «Психологических операций». Организацией обучения занимается управление информационно-психологических операций ССО. Особое внимание будет уделено обучению украинских военных английскому языку.

C 1 cентября 25 украинских военных ССО пройдут четырёхмесячные курсы в городе Тарту, Эстония. Языковая школа ВС Турции примет на курсы английского языка СМР-2 уровня 2 кандидата от Минобороны и 3 от украинских сил ССО. На курсы СМР-3 уровня отправится 1 кандидат от МО Украины и 3 военнослужащих ВСУ. Польская Нацакадемия, расположенная в городах Варшава и Лодзь, примет в сентябре на пятимесячные курсы английского языка второго уровня 2 кандидата от Минобороны Украины и 15 курсантов от ВСУ. На курсы английского языка 3-го уровня будут откомандированы 10 кандидатов от ВСУ.

В учебный центр военной полиции, что расположен в Минске-Мазовецком, Польша, примет на обучение трёх кандидатов от ВСУ. Румынский Нацуниверситет имени Кароля в Бухаресте, примет на курсы 2-го уровня обучения анлийскому языку 2 кандидатов от Минобороны, и 1-го кандидата от ВСУ.

Важно отметить, что все эти военнослужащие должны проходить службу в действующих управлениях с перспективой назначения в подразделения, реформируемые по НАТОвским стандартам.

Кстати, Силы спецопераций получают от государства лучшее вооружение, комплектуемое копиями израильского оружия, которые по лицензии делает украинский завод «Форт».Это штурмовая винтовка «Тавор» («Форт-221/224»), снайперская винтовка «Галатц» («Форт-301») и пулемет «Негев» («Форт-401»). Вооружены ССО ВСУ и американским оружием: штурмовой винтовкой «MZ-15» и крупнокалиберной снайперской винтовкой «Barrett M82».