Усилившиеся с приходом к власти нового президента обстрелы со стороны Украины, в конец измотали жителей прифронтовых районов. Люди заметили странную закономерность, что наиболее массированные обстрелы случаются после визита наблюдателей ОБСЕ. В селах ДНР народ простой, бесхитростный, а оттого предпринял меры, какие мог.

Вот что сообщили «Комсомолке» жители села Качкары:

- Наши мужики вручную опрокинули машину ОБСЕ. Просто взяли и перевернули. Руками. Достали эти ОБСЕшники. Они уезжают, и после них начинается такое! Они ж на ту сторону работают! А у людей терпение не бесконечное! Люди измотаны. А еще и наши не отвечают! Нас тупо расстреливают. Почему наши не отвечают? Пусть дадут им хорошенько, чтоб они до Мариуполя летели.

А вот что сообщают военнослужащие ДНР с югов:

- Стрелять нельзя до сих пор. Мы молчим.

- Как? Вроде бы уже разрешили. Пушилин обратился ко всем ведомствам «обеспечить безопасность граждан Республики»?

- Ну, это на словах. Я тебе говорю как есть – мы не отвечаем. Укропские беспилотники летают в полный рост. Народу столько побило, ну *-мае. Я надеюсь, что скоро дадим им прос*аться. Невозможно слушать, как нас женщины из поселка ругают. Если нам разрешат работать – они будут лететь дальше, чем видеть. Здесь никого не останется, если мы начнем работать. Дали бы «добро» и все было бы решено. Вот я, кстати, стою возле воронки от 122-го снаряда. Либо из САУ либо Д-30. Это то, что запрещено минскими. Да тут вообще накидали не хило. Домов покрошено уйма, магазины, кафе, в заправку чуть не попали. Слава богу, что люди не погибли. А то совсем стыдно на улицу выходить. Что им отвечать? Как в глаза смотреть?