2019-07-15T00:08:33+03:00
Политика

Генштаб ВСУ перешел на сторону Зеленского?

Планируются подтасовки на выборах в пользу партии действующего президента, хотя еще недавно готовились провокации для снижения рейтинга "Слуги народа"
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ru.delfi.ltФото: ru.delfi.lt
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Почти три тысячи голосов военнослужащих на предстоящих выборах в Верховную раду Украины Генеральный штаб ВСУ планируют подтасовать в пользу партии Владимира Зеленского. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

- На беспрецедентные меры пошел начальник генерального штаба ВСУ генерал Руслан Хомчак, - говорит офицер пресс-службы НМ Республики Иван Филипоненко. - С целью увеличения количества голосов в пользу партии «Слуга народа» отданы указания командующим оперативно-тактической группировки Микацу и Содолю об откомандировании трех тысяч военнослужащих в зону «ООС».

Однако данное распоряжение должно быть исполнено только на бумаге, при этом голоса формально откомандированных военнослужащих будут использованы для подтасовки результатов выборов на подконтрольных ВСУ территориях.

Еще неделю назад ВСУ планировали наоборот понизить рейтинг партии «Слуга народа» Зеленского. Для этого командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский отдал приказ своим подчиненным подготовить на участке разведения сил и средств у Станицы Луганской.

- Забродский отдал указания командирам всех подчиненных соединений с требованием обеспечить поддержку военными партии бывшего президента Украины Порошенко «Европейская солидарность», членом которой является сам генерал, - заявили в Народной милиции.

Ранее в НМ ЛНР сообщали, что представители вооруженных сил Украины в зоне так называемой «ООС» требуют от глав городов и районных администраций содействия партии экс-президента Украины Петр Порошенко при подсчёте голосов на предстоящих 21 июля выборах в Верховную раду Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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