2019-07-14T10:59:44+03:00
Политика

Белый крест на воротах – знак, что здесь живут люди и в случае прямого попадания под завалами могут быть живые

Оставшиеся в поселке жители Красного Партизана помечают жилые дома белым крестом, чтобы в случае прямого попадания соседи и спасатели знали, что в подвалах этих домов могут быть люди [фото]
Ольга ГОРДО
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Фото: Юлия КарунинаФото: Юлия Карунина
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Своего рода донецкий лайфхак - как выжить под обстрелами. В Красном Партизане такие белые кресты рисуют на воротах домов, где еще живут люди. Такие же опознавательные знаки есть и в других поселках, расположенных на линии соприкосновения.

- Отмечают на тот случай, чтобы если укрывшиеся от постоянных обстрелов в подвале будут завалены или по каким-то причинам не смогут выйти из укрытия, военные и спасатели смогли быстро среагировать и среди множества пустых домов найти тот, где кому-то еще нужна помощь, рассказала «Комсомолке» Юлия Карунина, регулярно бывающая в таких поселках.

- Хорошо придумали

- А кресты начали рисовать после того, как семья погибла как раз вот так в заваленном подвале. Вечером соседям сказали, что уезжают, но начался обстрел, и не успели. Подвал завалило, но их и не пытались откапывать, все думали, что уехали.

Фото: Юлия Карунина

Фото: Юлия Карунина

- Неужели только по крестам и можно найти? А телефоны?

- Это современные реалии жизни Красного Партизана и других таких же поселков, существующих практически на линии огня. Люди живут под регулярными обстрелами. И часто надолго остающихся без света, газа и воды. Такая вот у людей жизнь - очень отличается от донецкой. Вот, например, 9 июля энергетики наконец-то смогли отремонтировать подстанцию «Раздольная», которую прицельного обстреляли украинские войска еще 26 июня. Теперь там хотя бы есть свет.

Фото: Юлия Карунина

Фото: Юлия Карунина

ИСТОЧНИК KP.RU

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