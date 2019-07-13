2019-07-13T21:05:02+03:00
Общество

Фоторепортаж: В День рождения Новоазовска не обошлось без традиционного выступления Нептуна и его многочисленной свиты

13 июля Новоазовск отметил свой день рождения – 170 лет со дня основания
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Новоазовск отметил 170-летиеНовоазовск отметил 170-летиеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Народные гулянья начались праздничным шествием, в котором приняли участие представители местной администрации, работники социальной сферы, представители образования, здравоохранения, ветеринарной службы, творческие коллективы, воспитанники школ, отличившиеся в учебе и спорте, а также трудовые коллективы предприятий и учреждений города и Новоазовского района. Почетное право открыть шествие было предоставлено донским казакам - в 1849 году именно донские казаки основали станицу Новониколаевскую – нынешний Новоазовск.

Новоазовск отметил 170-летие Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новоазовск отметил 170-летиеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новоазовск отметил 170-летие Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новоазовск отметил 170-летиеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новоазовск отметил 170-летие Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новоазовск отметил 170-летиеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новоазовск отметил 170-летие

Новоазовск отметил 170-летие

Новоазовск отметил 170-летие Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новоазовск отметил 170-летиеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новоазовск отметил 170-летие Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новоазовск отметил 170-летиеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новоазовск отметил 170-летие Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новоазовск отметил 170-летиеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новоазовск отметил 170-летие Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новоазовск отметил 170-летиеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новоазовск отметил 170-летие Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новоазовск отметил 170-летиеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новоазовск отметил 170-летие Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новоазовск отметил 170-летиеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

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