Монетный ажиотаж: Почему в ДНР исчезла мелочь

«ИДИ НА ТРАМВАЙ МЕНЯЙ!»

В последнее время складывается ощущение, что без монет на улицу лучше не выходить. В супермаркете в прямом смысле слова требуют – «гоните копейки!», даже при сумме в 147 рублей.

- Однажды мне все продукты уже пробили, а когда у меня не оказалось монет – отказались обслуживать, - рассказывает наша знакомая Юлия. - Кассирша начала звать охрану, чтобы аннулировать чек. Уже даже не заставляют взять еще жвачку или зажигалку, чтобы округлить сумму.

На этом фоне возникают и скандалы, но спустя несколько минут словесных перепалок у кассира чудесным образом появляется сдача, которую она с недовольной миной швыряет чуть ли не в лицо покупателю.

- После того как я обшарил все карманы и мне все-таки пришлось признать, что у меня нет ни одной монеты, кассир мне выпалила: иди на трамвае меняй! – делится студент донецкого вуза Константин. – А почему я должен ходить, менять? Мне кажется, что этим вопросом должно заниматься начальство. Почему-то в России я с таким не сталкивался – копеек там хоть отбавляй.

Масса мелочи оседает в копилках. Кто-то откладывает на черный день, кто-то на необходимую покупку. В этой баклашке, например, уже около 10 кг монетФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

«ВОЗЬМИТЕ ЧТО-НИБУДЬ НА СДАЧУ»

Несмотря на то что чаще всего в кассе есть разменная монета, продавцы не задумываются, что у покупателя, может быть, осталось несколько дней до зарплаты и он тянет остаток – и лишние траты ему ни к чему.

А может, все дело в руководстве, которое таким образом увеличивает выручку? Некоторым не до споров: схватит то ли кофе, то ли конфету - и в чек. В день таких может быть больше сотни: если каждый из них приобретет для «округления» что-то на 20 рублей, к концу дня в кассе образуется прибавка в сумме больше двух тысяч рублей, в месяц - больше 60 тысяч.

В том, чтобы вынудить покупателя «взять что-нибудь на сдачу», может быть заинтересованы и сами кассиры. У многих зарплата рассчитывается так: «икс» рублей за выход плюс «игрек» процентов от кассы. Таким образом они могут увеличивать свой доход.

«ПОШЛЮ ЕГО НА… НЕБО ЗА МЕЛОЧЬЮ»

В автобусах та же история. Попасться утром со 100 рублями под горячую руку водителя – раз плюнуть.

- Столько матов посыпалось, когда два человека подряд передали за проезд купюрами, - рассказывает один из наших знакомых. – Мне эта ситуация напомнила фрагмент из фильма «Кавказская пленница»: «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса».

Бывает так, что водитель говорит, что у него нет денег для сдачи, так что езжайте, мол, на следующем. Приходится или просить пассажиров разменять купюру, или выходить из транспорта.

- У водителя маршрутки не было сдачи с полтинника, он сказал, что насобирает и отдаст. Я спокойно уселся – ехать до конца. Уже когда приехали, подошел за сдачей, но водитель начал меня оскорблять: мол, я аферист и он мне уже передавал сдачу. В итоге деньги он мне вернул. Но я вот сейчас думаю, может, кто-то из пассажиров по пути их себе присвоил.

ТАКСИСТАМ ТОЖЕ «ДАЙ»

Казалось бы, в такси никаких подвохов нет с мелочью. Но, как показывает практика, копейки играют не копеечную роль.

Если у водителя нет сдачи, то ты, можно сказать, оставляешь ее «на кофе», а вот если ты не даешь мелочь, то это ой как плохо.

- Чаще всего не беру сдачу в такси, потому что зачастую пользуюсь этим видом транспорта, когда спешу, а водители начинают долго и томно ее искать. В конце одной из поездок на счетчике выбило 152 рубля. Я дал сначала купюры и полез в другой карман за монетами. На что водитель со злостью произнес: сто пятьдесят ДВА рубля! Я достал жменю монет и не поленился найти именно «двушку».

В это баклашке, например, уже около 10 кг монетФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ВСЕ В КОПИЛКАХ

В одном из обычных продуктовых магазинов мы заговорили на тему мелочи со знакомым продавцом Ириной.

- У нас ее реально нет, нам сдачу нечем давать. У людей тоже чаще всего мелочи нет. Чахнем над ней, как Кощей над златом.

- Так куда же она девается?

- Бабушки внучатам в трехлитровые банки копят. Несколько пожилых покупательниц рассказывали мне, что собирают так деньги. И это только в одном райончике, а сколько таких по Республике.

Точно так же копят себе на новый телефон или компьютер школьники. Будите смеяться, но нашли мы и студентов, собирающих монеты на автомобиль.

- Я вот только «десюлики» в копилку бросаю. Хочу купить себе смарт-часы. Уже собрал где-то половину «свинки», она уже потяжелела. Так что, когда заполню всю емкость, – обрадую какого-нибудь продавца.

КОМПЕТЕНТНО

ПРОСИТЕ КНИГУ ЖАЛОБ!

В Инспекции по защите прав потребителей Донецкой Народной Республики объясняют, что продавцы не имеют права требовать мелочь с покупателей.

По закону администрация магазина должна обеспечивать кассы своего предприятия разменной монетой.

- Продавцу или кассиру запрещено отказывать покупателю в обслуживании, если у того нет монет для расчета, - поясняет «Комсомолке» начальник юридического отдела Инспекции по защите прав потребителей Артем Тельный. – Что же касается грубости в общении с клиентом – это и вовсе неприемлемо.

Если сотрудники магазина «перегибают палку», покупатель имеет полное право потребовать книгу жалоб и оставить там заявление.

- Максимум, что мы можем сделать, – провести профилактическую беседу при проверке, - рассказывает Артем Александрович. - Это в любом случае негативно скажется на репутации магазина. Но штраф за низкую культуру общения, увы, не предусмотрен.