2019-07-10T19:26:18+03:00
Политика

Экологи ДНР предложили взимать сбор с производителей на утилизацию отходов, образующихся от их товаров

По мнению экологов, утилизационный сбор позволит решить проблему с мусором
Елена ШИНКАРЕНКО
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В Республике нет средств на утилизацию мусораВ Республике нет средств на утилизацию мусораФото: Елена ШИНКАРЕНКО
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В Донецкой народной республике на 28% за прошедший год увеличился объем отходов, которые необходимо утилизировать или размещать на специальных полигонах. Что касается бытовых коммунальных отходов, то их рост составил 37%. Это связано в том числе и с ежегодно увеличивающимся количеством используемых одноразовых товаров, а также с тенденцией по индивидуальной упаковке товаров в розничной сети. Проблема обращения с твердыми бытовыми отходами всегда была актуальной, сейчас же она требует немедленного решения.

- С учетом того, что большая часть полигонов твердых бытовых (коммунальных) отходов в республике эксплуатируются уже десятилетиями и достигли 70% отметки от проектной мощности, можно говорить о надвигающейся проблеме отсутствия мест размещения отходов и необходимости строительства новых полигонов, - говорит зав. сектором обращения с отходами и химическими веществами Госкомэкополитики при Главе ДНР Павел Шатохин. - Это, безусловно, потребует значительных финансовых средств и изъятия площадей земель, которые могли бы быть использованы в хозяйстве. 02.38

Но для того, чтобы строить новые полигоны, мусоросортировочные станции и предприятия по переработке отходов, необходимы большие средства, которых в республике нет. Специалисты Госкомэкополитики предлагают воспользоваться в этом вопросе опытом Российской Федерации и ввести утилизационный сбор. Все предложения уже переданы на рассмотрение правительства республики.

- В случае введения утилизационного сбора в ДНР обязанность по его уплате будет возложена на производителей или импортеров товаров (и их упаковки), подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, - поясняет Павел Шатохин.

Он может быть установлен для определенных групп товаров, перечень которых будет утверждаться правительством республики. Например, на пластмассовые упаковочные изделия, упаковку из гофрированного картона, бытовую технику и другие товары. В случае, если производитель сам утилизирует отходы, то от уплаты этого сбора он будет освобожден.

- Размер утилизационного сбора будет рассчитываться исходя из количества (массы) произведенных или импортированных товаров и упаковки, количества самостоятельно утилизированных или направленных на утилизацию товаров, а также ставок утилизационного сбора за отдельные виды товаров и упаковки, которые будут устанавливаться правительством ДНР, - говорит Павел Шатохин.

Разработчики этих предложений уверяют, что в случае перемещения товаров через границу уплата утилизационного сбора будет производиться только 1 раз (на территории, где товар реализован), т.е. никаких двойных платежей, которые могли бы сказаться на цене товара, не будет. Деньги, поступившие от уплаты утилизационного сбора, планируется направить на создание мощностей по переработке отходов. Кроме того, введение утилизационного сбора станет хорошим стимулом для производителей товаров к уменьшению объемов производства тары и упаковки и изготовлению их из материалов, которые можно использовать повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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