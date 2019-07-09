Иуда из Донбасса: Продал СБУ своего товарища по ополчению за пять тысяч гривен

Война это не только подвиги и слава, тяжкий труд и кровь. Это еще и мерило настоящей дружбы. Низости и предательства тоже. Об этой истории рассказали в МГБ ЛНР.

Жителя Стаханова Николая Полозова Верховный суд ЛНР приговорил к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Но еще более жесткий приговор он получил от своего давнего друга и товарища по народному ополчению Василия Крята:

- Он поступил, как Иуда.

Жена Николая Светлана Полозова рассказала, как после начала Русской весны в Донбассе они уехали на более спокойную территорию Украины.

- В мае 2014 года я родила второго сына – Андрюшку. А когда ему исполнилось два с половиной месяца, у нас начались активные боевые действия, обстрелы. И мы уехали на Украину, в Черниговскую область. В декабре 2016-го к нам пришли из военкомата. Николая дома не было и мне передали повестку.

Из военкомата Полозова забрали к себе в райотдел сотрудники СБУ. Там после «обработки» предложили работать на них. И даже дали позывной - «Акация».

От жены Светланы Николай скрывал, что его завербовали в СБУ. Фото: youtube.com/ЛуганскийИнформационныйЦентр

Первым серьезным заданием для Николая было похищение ополченца. Полозову предложили вернуться в ЛНР и вывезти оттуда на Украину бывшего или действующего военнослужащего Республики.

С Василием Крятом Полозов был знаком с 2007 года – вместе состояли в козацких организациях Украины. А в 2014 году участвовали в первых событиях Русской весны.

- Я ему верил, как настоящему другу, – говорит Василий.

Кряту Николай предложил необычное дело. Сослался на некоего подполковника спецслужб. Мол, надо выехать на территорию Украины и выполнить задание. Василий согласился.

В незалежную товарищи въехали с территории России – из Белгорода в Харьков. Так делают многие жители ЛНР – ведь на территории Республики только один пункт пропуска с Украиной – в Станице Луганской. И тот пеший.

На границе их задержали. Василия Крята осудили за участие в незаконных воинских формированиях. Но в том же 2017 году – 27 декабря – он вернулся домой после большого обмена, состоявшемся благодаря обращению Виктора Медведчука к президенту России Владимиру Путину и участию Русской православной церкви.

Василий Крят доверял своему другу, но он оказался Иудой. Фото: youtube.com/ЛуганскийИнформационныйЦентр

- С Николаем мы случайно встретились в… Стаханове, - вспоминает Василий. – Он был в камуфляже.

Мужчины пообщались. Полозов рассказал свою «историю освобождения». Но Василий заподозрил неладное.

Позже выяснится, что Николай в тот момент выполнял второе большое задание СБУ – устроиться в 6-й полк Народной милиции ЛНР и передавать информацию о личном составе и участии воинской части в защите рубежей Республики.

- Он поступил, как Иуда, продал меня за «тридцать сребреников», – так потом отзовется о своем товарище Василий.

Сам же Николай сообщит, сколько он получил за предательство – 4 тысячи 700 гривен (11 тысяч 500 рублей)…

История предательства и приговор Иуде