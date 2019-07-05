Родом из Макеевки: Чего ждать Донбассу от нового губернатора Донецкой области Павла Кириленко

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 5 июля, представил активу Донецкой области нового руководителя областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко. Он подтвердил информацию, что его родственники проживают на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. И не только проживают.

- Появилось много информации, что брат Паши работает где-то в ДНР, служит и так далее. Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Мы должны это помнить. Естественно, у Паши там семья, там родители его. И там брат и родители. Они там живут. Паша предлагал им переезжать. Они не хотят, это их выбор. Что касается брата, то для Паши это больной вопрос. Я знаю. С братом человек не разговаривает по, так сказать, политическим разногласиям. Сам Паша покинул ту территорию, – сказал Зеленский. - Он такой же украинец, как и мы. Прошу не делить людей на «своих» и «чужих».

Тем временем, на днях в системе электронного декларирования была загружена декларация нового главы Донецкой ОГА Павла Кириленко. Согласно официальной биографии, 33-летний Павел Кириленко — уроженец Макеевки. В 2008-м завершил обучение в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого по специальности «правоведение».

В органах прокуратуры Украины работает с июля 2008 года на должностях помощника прокурора, прокурора отдела, заместителя прокурора, прокурора прокуратуры и начальника следственного управления прокуратуры.

Приказом Генерального прокурора Украины от 22 сентября 2017 года был назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины, подполковник юстиции.

Павел Кириленко женат, имеет двоих детей. Его жена Алла владеет квартирой, гаражом и земельным участком в Горловке. Сам Кириленко арендует квартиру в Ужгороде и имеет в собственности жилплощадь во Львове.

Военный прокурор задекларировал автомобиль BMW 528i, которую он приобрел в 2017 году за почти 400 тысяч гривен. Фото: facebook.com/PavelKirilenko

Также Павел Кириленко задекларировал автомобиль BMW 528i, которую он приобрел в 2017 году за почти 400 тысяч гривен. Заработная плата за 2018 год составила 450 тысяч гривен, жена Алла задекларировала доход в виде выплат от управления труда и социальной защиты населения Ужгорода на сумму в 31800 грн. Наличными семья прокурора хранит 300 тысяч грн.

Главный вопрос, который сейчас на устах жителей Донбасса: какую позицию Кириленко займет в отношении ДНР и его жителей? Думается, его политика будет «колебаться» вместе с генеральной линией Зеленского. Возможно, что Павел даже будет более национально радикальным. Так уж повелось – переселенцы из Донбасса вынуждены демонстрировать перед украинцами, что они еще большие украинцы. Иначе им не смыть клеймо «сепаратистов», которым наградили всех дончан.