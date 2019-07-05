2019-07-05T20:30:42+03:00
Политика

Заговор против Зеленского: В Донбассе генералы заставляют мэров голосовать за Порошенко

В случае успеха командующему ООС Александру Сырскому обещана должность министра обороны
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Командующий ООС генерал Александр Сырский превратился в «троянского коня» Порошенко. Фото: facebook.com/pressjfo.newsКомандующий ООС генерал Александр Сырский превратился в «троянского коня» Порошенко. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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За спиной президента Украины и верховного главнокомандующего зреет предательство – в рядах военных.

Сегодня Владимир Зеленский представлял в Краматорске нового губернатора Павла Кириленко, посетил мемориал павшим воинам Антитеррористической операции (АТО). Много говорил о мире и единстве жителей, находящихся по обе стороны линии разграничения. Но в реальности дела у гаранта в Донбассе неважнецкие. Военная элита (просьба не путать с рядовыми бойцами, которым осточертела война) готовит заговор против своего верховного. Нет, конечно, Зеленского пока не будут арестовывать. Но первые шаги по «демократическому» смещению уже предпринимаются.

- Бывший президент Украины Петр Порошенко не оставляет попыток возвращения во власть, - сегодня заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. - Через доверенных людей в Генштабе ВСУ его представители отправили командующему операцией объединенных сил (ООС) генералу Александру Сырскому указание обеспечить победу партии Порошенко среди военнослужащих ООС, а также гражданского населения подконтрольных Киеву районов Донбасса. За такую помощь в случае победы партии «Европейская солидарность» генералу обещана должность министра обороны Украины.

Сырский принял предложение экс-президента, и в данный момент по его указанию под руководством заместителя командующего ООС по морально-психологическому обеспечению и гуманитарным вопросам полковника Олега Кудренко проводится активная «разъяснительная работа с главами городов и районных администраций».

- От них требуют содействия в подсчете результатов голосования в пользу партии Порошенко, - отметил Осадчий.

А вот начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак ведет иную политику.

- В целях обеспечения победы партии Зеленского «Слуга народа» с максимальным отрывом Хомчаком поставлена задача о начислении премий высшему командному составу ВСУ в размере трех месячных окладов, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики. - Кроме того, Хомчак лично отдал указания командирам бригад в зоне ответственности оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» не допускать на территорию подразделений лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука, у которого в ближайшее время спланирован концертный тур в зону ООС в рамках предвыборной агитации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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