МГБ ДНР: Какие документы нужны несовершеннолетним жителям Республики для выезда в Россию

- На сегодняшний день в ДНР работают несколько пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией, - рассказали в Службе пограничной охраны (СПО) МГБ ДНР. - Три из них являются международными, а именно: «Успенка», «Мариновка» и «Новоазовск». Следует отметить, что за последнее время наибольшая загруженность отмечается на пункте пропуска «Успенка». Чтобы сократить время ожидания при пересечении границы, можно отправиться в Мариновку - это ближайший к Успенке пункт пропуска, который находится приблизительно в 25 км.

Кроме того, работают два местных пункта пропуска, действующих для жителей приграничных районов. Находятся они в поселках Ульяновское и Выселки Амвросиевского района. Пересекать границу в указанных пунктах могут граждане, прописанные в Донецкой или Ростовской области. Например, в пункте пропуска «Выселки» (находится в непосредственной близости от «Успенки») можно пересечь границу пешком, а далее с ж/д станции Успенская на поезде уехать в сторону Ростова-на-Дону. Очередей в местных пунктах пропуска практически нет.

На «Успенке» некоторые категории граждан имеют право первоочередного въезда на пункт пропуска. К ним относятся инвалиды I и II групп, а также граждане, пересекающие государственную границу с детьми до 3 лет. Граждане перечисленных категорий пропускаются в пункт пропуска по отдельной очереди, в зависимости от транспортного и пассажиропотока по решению старшего смены пограничных нарядов совместно с гражданами, пересекающими государственную границу на общих основаниях.

Порядок пересечения Государственной границы ДНР следующий:

1. Совершеннолетние граждане ДНР могут пересечь государственную границу, имея при себе паспорт гражданина ДНР, либо паспорт гражданина Украины, либо заграничный, дипломатический, служебный паспорт, или паспорт моряка.

2. Несовершеннолетние граждане, не достигшие 14-летнего возраста могут пересечь государственную границ по предъявлению свидетельства о рождении в сопровождении одного из родителей. Нотариально заверенного согласия другого родителя не требуется, если от него не поступало заявления о своем несогласии на выезд из Донецкой Народной Республики своих детей.

3. Несовершеннолетние граждане, не достигшие 14-летнего возраста в сопровождении других лиц (бабушка, дедушка, дядя, тетя и т.п.) по предъявлению свидетельства о рождении с нотариально заверенным согласием одного из родителей.

4. Несовершеннолетние граждане, не достигшие 14-летнего возраста по предъявлению паспортного документа гражданина Донецкой Народной Республики в сопровождении одного из родителей. Нотариально заверенного согласия другого родителя не требуется, если от него не поступало заявления о своем несогласии на выезд из Донецкой Народной Республики своих детей.

5. Несовершеннолетние граждане, достигшие 14-летнего возраста, в случае отсутствия паспортного документа гражданина Донецкой Народной Республики в связи с его оформлением в Миграционной службе МВД ДНР до достижения 16-летнего возраста через Государственную границу ДНР пропускаются по предъявлению свидетельства о рождении в сопровождении одного из родителей.

6. Несовершеннолетними гражданами, достигшими 14-летнего возраста, самостоятельно или в сопровождении других, по предъявлении ими паспортного документа гражданина Донецкой Народной Республики и нотариально заверенного согласия одного из родителей, либо лиц их замещающих.

7. Порядок пересечения Государственной границы ДНР организованными группами детей определен распоряжением Главы Донецкой Народной Республики №110 от 06.07.2015 года.

В случае возникновения дополнительных вопросов, жители ДНР могут обратиться на горячую линию, которая была создана СПО МГБ ДНР. Здесь вам ответят на вопросы, касающиеся текущей загруженности автомобильных (международных) пунктов пропуска, а также разъяснят правила и порядок пересечения государственной границы.

Телефон горячей линии СПО МГБ ДНР: 071-300-19-87