2019-07-07T17:37:50+03:00
Общество

Донецк атаковали шершни

Как защититься от напасти и помочь ужаленному крупной осой
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Донецк атаковали шершни. Фото: ВКонтактеДонецк атаковали шершни. Фото: ВКонтакте
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В Донецке расплодились шершни. Гнезда крупных ос уничтожают спасатели МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Донецка.

Что нужно знать при обнаружении гнезд и ужалении шершней? По статистике, каждый четвертый-пятый человек на планете в той или иной степени страдает аллергией. Опасность от укусов шершней представляют тяжелые аллергические реакции, которые могут привести к летальному исходу.

Меры предосторожности

- Идя в лес, в поле, в сад правильно подберите одежду, - говорят в администрации города Донецка. - Она должна быть не яркой (лучше белых, зеленых, коричневых тонов) и не просторной, куда случайно может забраться насекомое и ужалить. Если рядом жалящее насекомое, не делайте резких движений. Осторожно отодвиньтесь. Детям, если вокруг много жалящих насекомых, лучше не давать на улице в руки сладости.

Размножение ос и шершней можно предотвратить

Осы и шершни строят гнезда из мелких кусочков древесины. По своим свойствам материал их жилищ сравним с бумагой. Каждое гнездо размером до 1,5 метра в длину и до 1 метра в диаметре имеет у основания отверстие. Зимой основная масса ос и шершней погибает, остаются зимовать только по несколько маток в одном жилище. Весной они разлетаются и создают новые семьи. Чтобы шершней плодилось меньше, по весне можно развешивать пластиковые бутылки - ловушки с узким горлышком, наполовину заполненные сахарным сиропом. В ловушки можно добавить немного забродившего яблочного сока. Самки, забравшись за приманкой, из бутылки выбраться не смогут.

Борьба с шершнями

Бороться с засильем шершней нужно начинать с наступлением холодов (конец осени - начало зимы): все старые гнезда поснимать; щели, дыры заделать: подогнать двери, чтобы плотно закрывались: продолжить мероприятия весной, попытаться найти гнездо. Внимание! Все работы по дезинсекции проводятся в специальной защитной одежде (костюм пчеловода, комплекты ОЗК, Л-1, плотная брезентовая одежда и т.п.). Основное правило при выборе защитной одежды - отсутствие открытых участков кожи, голова и лицо закрывается сеткой или надевают противогаз!

Сотрудник МЧС выживает гнездо шершней. Фото: Виктория СУХОВА

Сотрудник МЧС выживает гнездо шершней.Фото: Виктория СУХОВА

Снятие гнезда шершней

С наступлением сумерек обработать гнездо пеной из углекислотного огнетушителя, чтобы все соты промокли, а их обитатели замерзли. Затем срезать гнездо механическим способом. При обнаружении гнезда на участке, свисающего с веток, взять полиэтиленовый пакет (можно для мусора). Расстелить его как раз под свисающим гнездом. Ножницами для обрезки деревьев, закрепленными на длинном шесте, или другим способом обрезать гнездо. Сразу направить на него струю «Дихлофоса» или другого инсектицидного средства против летающих насекомых. Быстро завязать мешок, пока яды не улетучились, затем сжечь вдали от горючих материалов и строений в безветренную погоду.

Первая помощь пострадавшему

Место ужаления шершня протрите борным спиртом или одеколоном. Приложите холод к месту ужаления (охлаждающий пакет, емкость с холодной водой). Примите любой антигистаминный препарат (супрастин, тавегил, диазолин) и гормональные (флуцинар, синалар). Особенно срочные меры необходимо принять в случае развития анафилактического шока. Пострадавшего следует укрыть, обложить грелками с теплой водой, дать одну-две таблетки димедрола, 20-25 капель кордиамина, срочно вызвать «скорую» или доставить его в больницу.

Если понимаете, что не справитесь с шершнями самостоятельно - звоните в МЧС ДНР по номеру «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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