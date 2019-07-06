Обстрел Голубовского: мина упала между кроватками, где спали дети

Как сообщалось ранее, украинские военные обстреляли поселок Голубовское. Обстрелами повреждено четыре дома. В одном из домов находилась семья – мама и двое детей. Как позже рассказали жители Голубовского, что пострадавшая часть поселка давно считается достаточно безопасной. Обстрелов по этой части поселка не было уже несколько лет.

Хозяин поврежденного обстрелами дома Иван Царенко рассказал, что выпущенный ВСУ боеприпас попал в спальню, где в этот момент спали двое его малолетних детей.

- Находился на работе, позвонила жена, сказала, что к нам в гости прилетело, (калибра) 120 (миллиметров) мина. Слава Богу, хоть мои дети живые, но в шоке — они в рубашке родились. Жалко детей, за них сразу подумал, за дом не думал, хотя тоже жалко, где теперь детям жить — дома нет, — рассказал он.

- Дети в этот момент в доме находились, мина упала прямо между кроватями, можно сказать метр (от мины до кровати). Младшему два года всего, на ноги ему штукатурка упала. Ребенок хромает сейчас, но доктора посмотрели, сказали, что все в порядке, — сообщил мужчина. — Прилетело со стороны Новотошковки, у них там и минометные и танковые позиции.