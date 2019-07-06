Вадим Писарев о «Кармина Бурана»: «Такого спектакля нет даже в западноевропейских театрах - там «стоячий» хор. А наш хор и поет, и танцует, и играет каждый свою роль»

Непрекращающимися аплодисментами встречают первые зрители новую постановку Донбасс Оперы. Грандиозной премьерой - мистерией Карла Орфа «Кармина Бурана» завершается 87-й театральный сезон. Сложнейшая философская постановка о жизни и смерти, любви и предательстве. Колесо Фортуны не останавливается ни на минуту. Действие спектакля переносит зрителя в средневековье.

Премьера "Кармина Бурана"

-Если говорить о текстах «Кармины Бураны» - это средневековые тексты, которые дают нам возможность ощутить именно дух средневековья и мне кажется, что режиссерам удалось это передать, - говорит Ирина Горобец - старший преподаватель мировой и отечественной литературы ДонНУ. - Мы знаем средневековье сквозь призму романтизма, некой идеализированной, мы знаем средневековье по массовым произведениям, которые далеки от реальности и больше мистифицированы. А здесь мы видим настоящее средневековье, каким оно действительно было.

Для постановки этого грандиозного спектакля были привлечены профессионалы из Донбасс Оперы и режиссер из Омска Александр Лебедев. Он создал уникальную концепцию, сломав все стереотипы прежних исполнений этого произведения. Художественный руководитель театра Вадим Писарев, говорит, что никогда еще в театре не было такого спектакля и считает эту постановку знаковой, определяющей качественный уровень труппы театра.

Премьера "Кармина Бурана"

- Никогда такого хора у нас хореографического не было. Именно, хореографического, - говорит Вадим Писарев. - Это и драматическое актерское мастерство, это и движения, хореография, и пение. В этом спектакле все присутствовало. Такого спектакля нет даже в западноевропейских театрах, поскольку там «стоячий» хор. Они спели, и ушли. А здесь каждый актер на своем месте, он исполняет свою роль, свою партию. Он двигается, он поет, он переживает.

Чуткие зрители сразу же отметили все идеи, все новаторство этой постановки. На генеральную репетицию пришли коллеги из других театров, студенты и преподаватели музыкальной академии. Те, кто действительно, может оценить работу коллектива театра профессионально.

- Очень рада тому, что на сцене синтез искусств в полной мере, и очень раскрепощен хор, который под руководством хореографов так замечательно движется, все очень энергично, в темпе и в традиции этого времени начала века, когда и неофольклоризм, и буйство красок. И все это соединилось так, что я очень рада, что зрителям предстанет такая яркая, интересная постановка, - делится своими впечатлениями профессор музыкальной академии кафедры истории, теории и композиции музыки Светлана Стесюк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/718767" frameborder="0"></iframe> Кармина Бурана.Елена ШИНКАРЕНКО

У каждого артиста хора прописана своя роль и задача, отображающая бытовую, мирскую составляющую жизни средневекового человека. В этом спектакле необычен не только хор, но и балет. Ему отведена особая роль - воплощение духовной составляющей, представления человека о Боге и Дьяволе, о невозможности противостоять могущественной силе Фортуны.

Костюмы и декорации к этому спектаклю - уникальны. Задействуются несколько плоскостей сцены, освещение которых само по себе передает атмосферу и дух средневековья. А оптические иллюзии, создаваемые специальным проектором, усиливают эмоциональное восприятие всего действа.

Премьера "Кармина Бурана"

- Мне кажется, Карл Орф был бы очень доволен этим спектаклем, потому что то, что он в своей музыке хотел сказать зрителю, не каждая труппа это правильно понимала, - говорит Вадим Писарев.- Я пересмотрел десятки, сотни этих редакций, спектаклей, балетных версий на эту тему. И вот мне кажется, нашего театра версия - она одна из самых лучших и одна из самых удачных. И спасибо композитору Карлу Орфу, которого, я считаю, мы не подвели.

В донецкой постановке театральная мистерия «Кармина Бурана» дополнены музыкальными фрагментами из «Умницы» и «Триумфа Афродиты» Карла Орфа.