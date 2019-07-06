Жители Коминтерново под обстрелом спасали иконы и тушили пожар в церкви

Как сообщалось ранее, этой ночью обстрелам со стороны ВСУ подверглись населенные пункты по всей линии фронта. В том числе сообщалось, что из-за прямого попадания в Свято-Спиридоновский храм, возник пожал. Подробности и фотографии обстрела публикует Донбасс Православный.

Фото: donetsk.church.ua

- В ночь с 5 на 6 июля произошло прямое попадание зажигательного снаряда в крышу Свято-Спиридоновского храма села Коминтерново. Местные жители бросились спасать свой родной дом от пожара, выносить святыни из объятого огнем здания, несмотря на то, что в это время обстрел усилился. Божией милостью основная часть храма не пострадала, полностью сгорело лишь подсобное помещение и перекрытия крыши храма. Несколькими днями ранее район также подвергался ожесточенному обстрелу.

Православная общественность Донбасса в который раз обращается ко всем, от кого зависит мир в нашем истерзанном войной регионе, с требованием прекратить боевые действия! Прекратите убивать людей! Прекратите разрушать наш край!, - говорится в сообщении.

Фото: donetsk.church.ua

Фото: donetsk.church.ua