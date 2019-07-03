Почему в Донецке снова на три рубля подорожал бензин

1 июля цифры на ценниках на АЗС Республики снова увеличились на три рубля. А ведь еще и месяц не прошел после предыдущего повышения цен на топливо.

- Не успели поднять зарплаты и пенсии – уже и бензин подорожал. Теперь цены на все продукты «подскочат», - посетовала дончанка Галина Петренко.

На АЗС Республиканской топливной компании теперь бензин А-92 продают по 45 рублей за литр, бензин А-95 по 48 рублей, дизтопливо по 50 рублей, а газ по 23 рубля.

Предыдущее повышение цен в ДНР было 7 июня. Тогда ценники установились на отметках: А-92 - 42 рубля за литр, бензин А-95 - 45 рублей. Следует отметить, что рост стоимости топлива на республиканских АЗС совпал с динамикой подорожания бензина в Российской Федерации, откуда топливо импортируется. Но уже тогда было ясно, что это лишь промежуточный этап. Ведь бензин в Донецке стоил дешевле, чем в Ростове-на-Дону. Там литр А-92 предлагали по 43-44 рубля, А-95 – 46-47 рублей.

За прошедший месяц цены в соседней области России остались прежними. Хотя неизвестно, сохранятся ли они в ближайшем будущем. Ведь в России с 1 июля закончилось действие соглашения правительства РФ с нефтяниками о сдерживании цен на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Поэтому подорожание бензина в ДНР никак не связано с повышением зарплат и пенсий. Дончанка Галина Петренко права лишь отчасти: стоимость топлива отразится на цене продуктов – прежде всего овощей.

В соседней ЛНР за прошедший месяц топливо тоже подорожало. Но там ценники пока удерживают на уровне ростовских. Сейчас на заправках госпредприятия «Луганскнефтепродукт» 95-й бензин продают по 46,50 рубля за литр, 92-й – по 44 рубля, дизтопливо - по 47,50 рублей, а газ по 25 рублей.