В поселке Зуевка возродили тимуровское движение

Идею создания такой организации предложил руководитель Республиканского ландшафтного парка «Зуевский» Валерий Сидельников, которого активно поддержали его коллеги, администрация единственной поселковой школы и, конечно же, детвора.

- Вы знаете, трудно было представить, что в наше время может работать тимуровский отряд - ребята, которые будут работать безвозмездно, - говорит учитель зуевской средней общеобразовательной школы № 11 Полина Баланенко. - И вот Валерий Михайлович внес такую инициативу. Поверил в это, поверила и школа. Ребята посмотрели фильм «Тимур и его команда» и активно стали предлагать идеи.

Командир Алеша Воронин шагает впередиФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Сначала тимуровский отряд насчитывал 24 человека. Они с таким воодушевлением взялись за работу, что очень быстро привлекли новых участников движения. Сейчас к ним примкнуло практически полшколы, а также дети из Харцызска, Ждановки, Кировского и Макеевки. Отряд разновозрастной. Самому младшему «тимуровцу» 7 лет. Но основной костяк составляют ученики 7-го класса. Командир «тимуровцев» Алеша Воронин в этом движении с первых дней. Говорит, вступил в отряд просто ради доброго дела.

- Ведь помогать бабушкам и дедушкам - это хорошо. Прорываем траву на огороде, колем дрова, в доме убираем, помогаем приготовить что-нибудь. Мне нравится все, что мы делаем, - делится мальчик.

Его тут же поддерживает скромная русоволосая девочка с косичками.

- Мне больше всего нравится то, что мы делаем добрые дела, мы всем можем помочь. Все, что нам ни скажут, мы сразу это можем сделать, - говорит Кира Оноприенко.

За 4 года список добрых дел такой, что все их перечислить будет непросто. Курируют работу отряда сотрудники ландшафтного парка «Зуевский».

Тимуровский отряд в работеФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Тимуровский отряд ведет работу по нескольким направлениям – природоохранному, патриотическому и социальному. Сейчас ребята взяли шефство над пятью пожилыми жителями поселка. Они помогают во всем. Подметают двор, убирают в квартире, пропалывают огород, приносят лекарства. Ребята точно знают диагнозы своих подопечных бабушек и дедушек. Для одиноких стариков не только очень значима такая помощь, но, возможно, гораздо важнее внимание детей и общение с ними.

- Они и полы моют, и посуду моют, и заметают, и в огороде помогают. Все делают. И шумят! Ну, дети! Мне с ними весело, хорошо! - улыбается Екатерина Калмыкова. - В прошлом году я болела, они и картошечку мне посадили, и убрали ее. И мне на зиму хватило, - в этом месте своего рассказа бабушка Катя не может сдержать слез.

Зимой ребята расчищают от снега двор, рубят дрова, заготавливают щепочки, чтобы бабушке было легче самой растопить печку.

Бабушка Катя всегда очень рада ребятамФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Екатерина Варламовна всегда рада своим маленьким друзьям. После работы - обязательное чаепитие. Кстати, ребята насушили липу для того, чтобы осенью и зимой чай был еще ароматнее. Каждый раз бабушка Катя провожает ребят со слезами на глазах.

- Вот, нашумели, и уехали. И опять я одна осталась, - машет им вслед «тимуровская» бабушка.

С таким же нетерпением ребят всегда ждет и их новый друг Богдан. Мальчик живет с бабушкой и дедушкой. Он с детства не здоров, поэтому не может посещать школу и нормально общаться со сверстниками. Как только в доме появись тимуровцы, Богдан повеселел, от депрессии не осталось и следа, у него появился стимул заниматься лечебной физкультурой.

- Они общаются. Играют, рисуют, разговаривают, обсуждают, песни слушают, поют. Как могут, так и общаются. Для него это отдушина, что к нему пришли дети, - говорит бабушка Богдана Наталья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/717989" frameborder="0"></iframe> В поселке Зуевка возродили тимуровское движение.Елена ШИНКАРЕНКО

Ребята узнали, что Богдану нужны тренажеры и «шведская стенка». Они смастерили ее сами, на уроках труда. И опять на помощь пришел Валерий Сидельников.

- Тренажеры у нас появились благодаря ландшафтному парку, потому что они приготовили материал, а школа нам изготовила стенку. За это большое спасибо, - говорит Наталья. - На этой стенке он каждый день занимается. Пытается на две ступеньки подниматься, но это дается с трудом, а на одну - это обязательно. Ведь движение - это жизнь.

Отремонтированная остановкаФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Одним из первых больших дел для ребят стал ремонт дороги. Она была настолько разбита, что водители автобусов отказывались возить людей в поселок по этим ухабам.

- Как только появилось тимуровское движение, первая акция была написать письмо первому Главе Донецкой Народной Республики Александру Захарченко о том, что наша дорога требует ремонта, - вспоминает сотрудник ландшафтного парка Александра Грачева. - Написали письмо зимой, а уже летом дорогу делали. Детей услышали, дети прикоснулись, дети решили большую сложную проблему. Они с малых лет учатся тому, что не стоит молчать, не стоит думать, что я не ничего не могу решить. Каждый человек может что-то решить, только если он будет действовать.

Но на этом ребята не остановились. Они начали строить остановки общественного транспорта. И первую - возле своей школы - сделали своими руками. Этой работой ребята очень гордятся.

Сами спроектировали дизайн, опоры выкрасили, как березки. Красили два дня. И в результате блеклая заброшенная остановка стала, как новенькая. Теперь это уютное место, где в ожидании автобуса можно и от дождя укрыться, и от жаркого солнца спрятаться. На очереди еще одна остановка. Скамеечки уже сделаны, осталось смонтировать навес.

Еще одна идея, которую ребята подхватили с огромным энтузиазмом - создание своего телевидения. Для студии, где записывают дикторов, сотрудники ландшафтного парка выделили одну из комнат в своем административном здании, дали ребятам аппаратуру, и вообще всецело им помогают. Школьники сами снимают, монтируют. Ну, а тексты, конечно, пока редактируют взрослые. Каждую неделю выходит выпуск тимуровских новостей.

С осени прошлого года ребята работают над созданием дубовой рощи. Они собрали 15 килограммов желудей, чтобы из них вырастить саженцы. Отобрали те, которые пригодны посадке. Перед тем, как приступить к этому трудоемкому процессу, ребята изучили этот вопрос досконально. Результат - налицо.

- На данном этапе у некоторых желудей корень уже пророс на 4 сантиметра, - рассказывает участник тимуровского движения Егор Ляшенко. - Перед этим мы помыли их марганцовкой и поместили в пакеты со мхом и опилками. Потом ввели их в спящий режим - хранили их в холодильниках 45 дней. После этого мы достали их из холодильников и посадили в землю.

Ростки дали 30 желудей. Сейчас они подрастают в стаканчиках на подоконнике, как только на них появится пять листочков, значит, росточек готов и можно его высаживать. Эту акцию дети назвали «Спаси лес». Эксперимент с желудями оказался настолько интересным и удачным, что в этом году ребята планируют повторить его с крымской сосной.

В 2014 году, когда украинская армия обстреливала поселок, загорелась степная растительность. В результате выгорело 2 гектара крымской сосны.

- Поэтому мы планируем в этом году начать выращивать крымскую сосну для того, чтобы высадить потом ее туда на место выгоревшей, - говорит руководитель ландшафтного парка «Зуевский» Валерий Сидельников. - Когда дети сами будут выращивать в горшочке, и потом сами посадят, а потом еще летом будут поливать каждый свое дерево - я думаю, что приживаемость будет гораздо выше. Они занимаются с большим желанием. Смотришь на них, и сам молодеешь. Появляется столько энергии, когда с ними пообщаешься, а особенно когда с ними делом каким-то займешься! Когда смотришь на тот энтузиазм, с которым они делают, хочется еще больше хорошего чего-то сделать.

Тимуровский отряд ЗуевкиФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Помощь ветеранам войны, нынешним защитникам Республики, создание листовок экологической тематики расчистка рек и водоемов… Дел - невпроворот, и каждый день в этих неугомонных головах генерируются новые идеи. Ребята мечтают только о том, чтобы их тимуровское движение росло. А значит и добрых дел можно будет сделать намного больше.