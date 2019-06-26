2019-06-26T20:21:42+03:00
Политика

«По нашей машине били прицельно!» Донецкие волонтеры попали под минометный обстрел

Украинские боевики открыли огонь по машине волонтеров и помешали раздать помощь людям
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
Поделиться:
Украинская армия открыла огонь по волонтерам.Украинская армия открыла огонь по волонтерам.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Изменить размер текста:

Обострение в Донбассе нарастает с каждым днем. Обстрелы со стороны ВСУ не знают ни логики, ни цели. Недавние случаи, когда был обстрелян центр Петровки, а затем ранило девочку в Горловке, а следом женщину в Донецке, говорят о том, что новым президентом Украины была дана отмашка кошмарить дончан по полной.

На сегодняшнее предложение знакомых волонтеров съездить на Трудовские развезти помощь людям, я отказалась - сегодня у меня дежурство, а это значит информационные галеры до глубокой ночи, так что, увы.

Не прошло и часа с отъезда волонтеров, как звонят мне с новостью, что их машину обстреляли.

- По нам вели прицельный огонь, - говорит волонтер Андрей Лысенко. - Мы приехали на улицу Лутугино, что на Трудовских, привезли продукты одинокой бабушке. Это было в полшестого вечера. Не успели отдать помощь, как по нашей машине открыли огонь с гранатомета. Первый снаряд приземлился в каких-нибудь 30 метрах от машины. Мы попрыгали в машину, поехали. А вслед нам выстрелили еще несколько раз. Нет сомнений, что били именно по нам. До нашего появления на улице стояла тишина, воцарилась она и когда мы уехали. То есть это была акция устрашения.

Печально, что продуктовый набор волонтеры так и не успели отдать, как и заехать к нуждающимся людям еще по нескольким адресам. Всему этому помешали украинские боевики.

- Здесь, на Трудовских, с таким сталкиваюсь впервые, - заметил Андрей. - Был случай в Зайцево, когда вот так же прицельно били по моей машине, я тогда чудом уехал.

На мой вопрос, продолжат ли помогать после этого, получаю утвердительный ответ. А как иначе?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Больше 450 тысяч человек присоединилось к акции «Зеленский, признай выбор Донбасса»
Жители Донецка весь день несут цветы к месту гибели первого Главы ДНР
Почти 800 жителей ДНР получили гражданство РФ
Украинские боевики бьют по гражданским: теперь их объектом стали волонтеры
Боевики ВСУ платят командиру бригады за возможность побывать на гражданке
Комбриги ВСУ в Донбассе недосчиталось более ста боевиков
Глава Горловки попал в Зайцево под обстрел ВСУ
Безсонов: ВСУ оставили свои позиции в трех районах и отступили
Савченко зарегистрировалась кандидатом в депутаты Зайцево
Комендантский час на День молодежи в Луганске 2019 начнется в полночь
Началось разведение вооруженных сил со стороны ЛНР и Украины
Обстрелы ДНР: горят дома на Трудовских и в Горловке
МВД ДНР назвало имена убийц Александра Захарченко и Арсена Павлова
В Украине пытки и жестокое обращение не преследуются по закону
Сегодня Александру Захарченко исполнилось бы 43 года
В Донецке из-за обстрелов ВСУ была ранена мирная жительница
Минску не противоречит: украинские боевики получают ответку на непрекращающиеся обстрелы Донбасса
В центре Киева выставили огромный трон из снарядов и осколков, которыми шестой год уничтожают Донбасс
Украинские боевики усиленно обстреливают населенные пункты ДНР
Руководитель ОБСЕ приехал в ЛНР с рабочим визитом
В Донецке и Макеевке начали выдавать новые свидетельства о регистрации транспортных средств