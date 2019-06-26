«По нашей машине били прицельно!» Донецкие волонтеры попали под минометный обстрел

Обострение в Донбассе нарастает с каждым днем. Обстрелы со стороны ВСУ не знают ни логики, ни цели. Недавние случаи, когда был обстрелян центр Петровки, а затем ранило девочку в Горловке, а следом женщину в Донецке, говорят о том, что новым президентом Украины была дана отмашка кошмарить дончан по полной.

На сегодняшнее предложение знакомых волонтеров съездить на Трудовские развезти помощь людям, я отказалась - сегодня у меня дежурство, а это значит информационные галеры до глубокой ночи, так что, увы.

Не прошло и часа с отъезда волонтеров, как звонят мне с новостью, что их машину обстреляли.

- По нам вели прицельный огонь, - говорит волонтер Андрей Лысенко. - Мы приехали на улицу Лутугино, что на Трудовских, привезли продукты одинокой бабушке. Это было в полшестого вечера. Не успели отдать помощь, как по нашей машине открыли огонь с гранатомета. Первый снаряд приземлился в каких-нибудь 30 метрах от машины. Мы попрыгали в машину, поехали. А вслед нам выстрелили еще несколько раз. Нет сомнений, что били именно по нам. До нашего появления на улице стояла тишина, воцарилась она и когда мы уехали. То есть это была акция устрашения.

Печально, что продуктовый набор волонтеры так и не успели отдать, как и заехать к нуждающимся людям еще по нескольким адресам. Всему этому помешали украинские боевики.

- Здесь, на Трудовских, с таким сталкиваюсь впервые, - заметил Андрей. - Был случай в Зайцево, когда вот так же прицельно били по моей машине, я тогда чудом уехал.

На мой вопрос, продолжат ли помогать после этого, получаю утвердительный ответ. А как иначе?