День молодежи в Донецке 2019: полная программа мероприятий

День молодежи в Донецке 2019 состоится в субботу, 29 июня, в парке Щербакова. На фестиваль «День молодежи 2019» приглашены жители со всех уголков Республики. Специальные гости – лидеры молодежных движений из Рязанской и Астраханкой областей России.

- Интересная и насыщенная программа фестиваля никого не оставит равнодушным, - сказал в интервью «Комсомолке» министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков.

ПОИГРАЮТ В ПЕЙНТБОЛ С ЛАЗЕРНЫМИ ВИНТОВКАМИ

В новой части парка между парковкой и аквапарком в 15:00 начнутся зрелищные соревнования по воркауту (прыжкам с элементами акробатики). На площадке участникам нужно будет преодолеть специальные конструкции.

Посоревноваться смогут юноши и девушки в возрасте от 16 лет. Несколько судей будут оценивать ребят по категориям «сложность», «оригинальность» и «техничность исполнения».

В новой части парка будут соревноваться в прыжках с элементами акробатикиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В это же время за главной сценой парка начнутся необычные соревнования по лазерному пейнтболу «Квазар». Две специально экипированные команды устроят бой.

- В сравнении с другими подобными играми лазерный пейнтбол является одним из наиболее безопасных, - рассказывает Александр Юрьевич. - В перестрелках игроки не используют боеприпасы, способные травмировать игрока. Каждый участник получит лазерную винтовку, способную стрелять инфракрасными лучами (аналогичные лучи излучают телевизионные пульты. – Авт.). На головах игроков будут специальные датчики, сигнализирующие о попадании. Если участника убьют, оружие отключится.

ПОМЕРЯЮТСЯ БОГАТЫРСКОЙ СИЛУШКОЙ

В 16:30 на площадке для воркаута начнутся богатырские игры. Померяться силушкой смогут все желающие.

- Гостей праздника ожидают соревнования по переносу тяжестей, различные упражнения с гирями и штангами, - проанонсировал Александр Громаков.

На главной аллее парка народные умельцы и студенты будут проводить мастер-классы по изготовлению сувениров. В обучении могут поучаствовать и люди с ограниченными физическими способностями. Сделанные работы останутся на память.

Возле каскадного фонтана пройдет мастер-класс по моделированию из воздушных шаров «Яркая Республика» (из шариков можно сделать все – от маленькой мышки до большого цветка). Время проведения всех мастер-классов – 15.00-18.00.

ПОСОРЕВНУЮТСЯ НА КАТАМАРАНАХ

На лодочной станции дончане посоревнуются на катамаранахФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На лодочной станции будут проходить соревнования на катамаранах. Командам из двух человек нужно будет доплыть до моста, обогнуть его опоры, а затем вернуться на лодочную станцию. Время проведения соревнований на плавсредствах - с 15.00 до 17.00.

На центральном входе в парк со стороны большого фонтана состоится фестиваль уличных танцев. Девушки и юноши исполнят зажигательные латиноамериканские танцы: бачату, сальсу, кизомбу. Начало – в 16.00.

Празднование Дня молодежи 2019, организованное Министерством молодежи, спорта и туризма и администрацией города Донецка, завершится большим концертом звезд российской эстрады. Молодежные фестивали пройдут во всех городах Республики.

ЧТО ЕЩЕ БУДЕТ НА МОЛОДЕЖНЫЙ ПРАЗДНИК В ПАРКЕ ЩЕРБАКОВА

15.00 -18.00 Квест для работающей молодежи «В смысле» Площадка перед каскадным фонтаном;

17.30 Фестиваль флеш-моба «Молодежь. Лето. Любовь» Площадка перед главной сценой;

15.00-18.00 Интеллектуально-развлекательная игра «Все наоборот!» Сквер у въезда на стадион «Шахтер»;

15.00-16.30 Молодежное караоке «Пой со мной!» Танцплощадка «Вечерние ритмы»;

16.30-17.30 Республиканский фестиваль одаренной молодежи «Звездная аллея» Танцплощадка «Вечерние ритмы»;

15.00-18.00 Социальная акция «Здоровое поколение» Территория парка;

15.00-18.00 Антиэкстремистская молодежная акция «Мы едины – мы непобедимы!» Территория парка.